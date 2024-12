Meta, un giorno di multe milionarie





Meta, la società madre di Facebook, ha subito un duro colpo con due sanzioni milionarie in un solo giorno. La prima multa, di circa 30,2 milioni di euro, è legata allo scandalo Cambridge Analytica, mentre la seconda, ben più pesante, ammonta a 250 milioni di euro per una violazione della privacy risalente al 2018.

Lo scandalo Cambridge Analytica

Meta risarcirà 311.000 utenti australiani per un totale di circa 30,2 milioni di euro a causa dello scandalo Cambridge Analytica. Questa vicenda, risalente a qualche anno fa, aveva visto l'azienda di analisi dati Cambridge Analytica accedere indebitamente ai dati di milioni di utenti di Facebook.

In Australia, i dati erano stati raccolti tramite un’app chiamata "This is Your Digital Life" e usati per inviare messaggi pubblicitari mirati.

L'accordo con l'Australian Information Commissioner è arrivato dopo quattro anni di trattative. I risarcimenti saranno diversi in base ai danni subiti. Gli utenti che si trovavano in Australia tra il 2013 e il 2015 e che avevano installato l’app o che erano amici di qualcuno che l'aveva installata, potranno fare richiesta entro il 2025. Secondo Meta, questo accordo permette di chiudere le controversie legate a pratiche passate, non più attuali.

La multa per violazione del Gdpr

La seconda multa è arrivata dall'Europa, con il Data Protection Committee (DPC) irlandese che ha sanzionato Meta con 250 milioni di euro per una violazione dei dati personali avvenuta su Facebook nel 2018.

Meta aveva risolto il problema subito dopo aver scoperto la violazione, ma le conseguenze legali sono arrivate oggi, dimostrando come la protezione dei dati sia un tema cruciale.