Mercato immobiliare USA: fiducia stabile, ma con ombre





L'indice NAHB, che misura la fiducia nel settore immobiliare degli Stati Uniti, è rimasto invariato a dicembre 2024, fermandosi a 46 punti. Questo dato, elaborato dalla National Association of Home Builders, non ha soddisfatto le aspettative degli analisti, che avevano previsto un valore di 47.

Questo indice valuta le prospettive di vendita dei costruttori. Un valore sotto i 50 indica che i costruttori sono per lo più pessimisti, mentre un valore sopra i 50 rivela ottimismo. "La situazione riflette una stabilità, ma non un miglioramento nel sentimento dei costruttori".

Analizzando le componenti dell'indice, notiamo un quadro misto. Le vendite attuali rimangono stabili a 48 punti. Le aspettative per le vendite nei prossimi sei mesi aumentano di 3 punti, raggiungendo quota 66. Questo dato suggerisce una speranza di miglioramento futuro. Il traffico di potenziali acquirenti, però, diminuisce di un punto, attestandosi a 31. "Questo calo del traffico di acquirenti solleva interrogativi sulla domanda reale".

Carl Harris, presidente della NAHB, ha dichiarato che i costruttori sono preoccupati per gli alti tassi di interesse e i costi elevati dei materiali e dei terreni. Nonostante questi ostacoli, i costruttori sperano in un allentamento delle normative dopo le prossime elezioni, come mostra l'aumento delle aspettative per le vendite future. "Questo incremento delle aspettative future è il più alto degli ultimi tre anni".

In sintesi, il mercato immobiliare statunitense mostra una fiducia stabile, ma influenzata da fattori sia positivi che negativi. I costruttori sono cauti, ma guardano al futuro con un cauto ottimismo.