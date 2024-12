Investimenti in startup, l’Italia riparte, nel 2024 siamo tornati a crescere





C’è una buona notizia per l’economia italiana: nel 2024 gli investimenti nelle startup sono tornati a crescere. Dopo un periodo difficile, si registra un aumento del 13% rispetto al 2023. Questo dato positivo indica una ritrovata fiducia nel potenziale innovativo del paese.

In totale, le startup italiane hanno raccolto circa 1 miliardo e 300 milioni di euro, distribuiti in 181 operazioni di finanziamento, un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. È importante notare che non solo la quantità di denaro è aumentata, ma anche la qualità degli investimenti.

Sei round di finanziamento, infatti, hanno superato i 60 milioni di euro.

Tra le aziende che hanno ottenuto i finanziamenti più importanti spiccano D-Orbit, leader nel settore dello Space Tech, che ha raccolto 150 milioni di euro, e Bending Spoons, una “ex-startup” che ha acquisito altre società tecnologiche a livello mondiale, ottenendo 142,5 milioni di euro. Altre realtà che hanno ricevuto ingenti investimenti sono Medical Instrument (101 milioni), Alps Blockchain (100 milioni), Newcleo (87 milioni) e Satispay (60 milioni). Questi dati sono stati presentati durante il SIOS24 Winter, l'evento organizzato da StartupItalia a Milano, in collaborazione con Borsa Italiana.

"La crescita degli investimenti è una buona notizia, ma si può fare di più", ha dichiarato Giampaolo Colletti, Direttore di Startupitalia.

Le startup italiane, secondo Trombetta, stanno dimostrando una grande capacità di affrontare temi importanti come la salute e la sostenibilità attraverso le nuove tecnologie, come l'AI. Il supporto di agenzie governative come ITA - Italian Trade Agency è fondamentale, ma l’intero ecosistema deve collaborare per rafforzare il ruolo dell'innovazione italiana a livello internazionale.