Divario digitale: competenze ICT cercasi, ma l'offerta non basta





Il mercato del lavoro italiano mostra una forte domanda di competenze nel settore ICT, ma l'offerta di professionisti qualificati non riesce a tenere il passo. Un recente studio, condotto da quattro associazioni nazionali del settore (Aica, Anitec-Assinform, Assintel e Assinter Italia), evidenzia questo squilibrio, mettendo in luce due aspetti fondamentali: la stabilità e l'ampiezza della richiesta.

Nonostante negli anni precedenti ci fosse stata una forte crescita della domanda di professionisti ICT, ora la situazione sembra essersi stabilizzata.

Il numero di annunci di lavoro su LinkedIn per queste figure si mantiene elevato, con circa 184.000 posizioni aperte tra gennaio 2023 e agosto 2024. La richiesta non proviene più solo dalle aziende del settore IT, ma è diventata trasversale, coinvolgendo anche settori come la consulenza, l'ingegneria, l'energia e le risorse.

I profili più ricercati sono i Web developer, gli sviluppatori software, i data analyst e gli specialisti IT. Le competenze più richieste includono la programmazione SQL, Java, Python e Javascript. Cresce anche l'interesse per il project management, con particolare attenzione alle soft skill che combinano abilità tecniche e organizzative. Inoltre, si registra un aumento significativo della domanda di competenze legate all'AI, con un incremento del 73% rispetto ad agosto 2023.

businesscommunity.it/blog/images/17Dic2024Divario_digitale_competenze_ICT_cercasi_ma_l039offerta_non_basta' width='300' alt='Divario digitale: competenze ICT cercasi, ma l'offerta non basta'>

Clicca per ingrandire l'immagine