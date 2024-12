Dieci aziende pronte a scuotere i mercati: le IPO da non perdere nel 2025 secondo Freedom24





Un'analisi di Freedom24 rivela le dieci aziende che potrebbero fare la differenza nel 2025 con il loro ingresso in Borsa. Questi debutti, le cosiddette IPO, promettono di movimentare settori chiave, dall'Intelligenza Artificiale alla moda. Medline Industries, colosso delle forniture mediche, si prepara a una delle più grandi IPO degli ultimi anni, con l'obiettivo di raccogliere oltre 5 miliardi di dollari e una valutazione stimata di 50 miliardi. L'azienda fornisce strumenti chirurgici e sistemi per il controllo delle infezioni.

La sua IPO riflette la crescente necessità di infrastrutture sanitarie efficienti. CoreWeave, specializzata in piattaforme cloud per l'AI, punta a una valutazione superiore ai 35 miliardi di dollari. La sua tecnologia è fondamentale per settori come la sanità e la finanza, tutti bisognosi di grande potenza di calcolo. Il debutto in Borsa è previsto per il secondo trimestre 2025. Netskope, attiva nella sicurezza cloud, si prepara a una IPO negli Stati Uniti nella seconda metà del 2025. L'azienda è specializzata in tecnologie Secure Access Service Edge (SASE), sempre più importanti per il lavoro ibrido. La sua IPO sottolinea la centralità della sicurezza informatica. La banca digitale brasiliana PicPay, con 65 milioni di utenti, vuole quotarsi al Nasdaq per accedere ai mercati internazionali.

La valutazione, compresa tra 6,7 e 14,6 miliardi di dollari, è in linea con le aspettative del mercato. Tuttavia, il settore BNPL sta affrontando un crescente controllo normativo e problemi di redditività. Secondo gli analisti di Freedom24, queste IPO sono delle occasioni per accedere a settori in rapida crescita, ma è fondamentale che gli investitori tengano in considerazione i rischi e la volatilità del mercato.