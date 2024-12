Crescita italiana: la terza economia dell'eurozona rallenta (ma meno di Francia e Germania)





La ripresa economica dell'Italia si sta esaurendo più velocemente del previsto.

Le debolezze strutturali del paese stanno tornando a galla, mettendo a rischio le già precarie finanze pubbliche della terza economia della zona euro.

Il prodotto interno lordo (PIL) italiano ha registrato una stagnazione nel terzo trimestre e l'ISTAT prevede una crescita di solo 0.5% per il 2024, ben al di sotto dell'obiettivo governativo dell'1%. Questo dato rimanda l'Italia tra le economie meno performanti dell'eurozona, in contrasto con le previsioni più ottimistiche di alcuni mesi fa.

I dati recenti non sono incoraggianti.

La fiducia delle imprese è ai minimi dal 2021, la crisi del settore manifatturiero si aggrava e anche il settore dei servizi, che aveva sostenuto l'economia per gran parte dell'anno, è ora in contrazione.

Il modello di business italiano, basato su piccole imprese, non favorisce più la crescita.

Inoltre, gli investimenti pubblici sono insufficienti e la transizione ecologica non viene vista come un'opportunità. A rendere la situazione ancor più preoccupante, l'Italia sta ricevendo ingenti fondi dal Recovery Fund dell'Unione Europea, ma la sua crescita è molto più lenta rispetto ad altri paesi che beneficiano dello stesso programma, come la Spagna, che cresce quattro volte più velocemente.

La crescita italiana del 2021-2022 è stata trainata principalmente dagli incentivi statali per il settore edile, il cosiddetto "superbonus".

Gli economisti sono concordi nel ritenere che tra i problemi dell'Italia ci siano: investimenti insufficienti in istruzione, infrastrutture e servizi pubblici, burocrazia soffocante, banche avverse al rischio, un mercato azionario poco sviluppato e un sistema giudiziario inefficiente.