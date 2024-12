Credito alle famiglie: cosa sta succedendo veramente?





Il credito alle famiglie italiane mostra segnali di ripresa nei primi nove mesi del 2024. Questa crescita è dovuta a diversi fattori, tra cui un aumento del potere d'acquisto, una politica monetaria più favorevole e un mercato del lavoro stabile. Ma cosa significa questo per i consumatori e l'economia?

Ecco cosa emerge dall'edizione 57 dell’Osservatorio sul credito al dettaglio - Assofin – CRIF – Prometeia.

Credito al consumo: i prestiti personali guidano la ripresa

Il credito al consumo è aumentato del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2023.

I prestiti personali sono cresciuti dell'11,2%, consolidando il recupero iniziato alla fine del 2023. Anche i finanziamenti per l'acquisto di auto e moto sono in aumento del 7,8%, spinti dal mercato delle auto usate e dalle nuove immatricolazioni. I finanziamenti per altri beni e servizi, come arredamento ed elettronica, mantengono i livelli dell'anno precedente grazie anche ai piccoli prestiti per l'e-commerce.

Le operazioni "instalment", che permettono di rateizzare gli acquisti tramite carte di credito, hanno visto un leggero aumento del 2,2%. Infine, i prestiti a pensionati e dipendenti privati, attraverso la cessione del quinto, mostrano un andamento stabile, azzerando il calo precedente.

Mutui immobiliari: tornano a crescere, soprattutto quelli "green"

I mutui immobiliari sono tornati a crescere del 4,1%.

Si prevede un aumento fisiologico della rischiosità del credito, ma i tassi di default dovrebbero rimanere contenuti grazie al basso livello di indebitamento delle famiglie italiane, alla prevalenza di mutui a tasso fisso e alla liquidità accumulata negli anni passati. L'innovazione tecnologica, inclusa l'adozione dell' AI, e il crescente interesse verso il credito sostenibile rappresentano sfide e opportunità per il settore.