Commercio estero in Italia: calo delle esportazioni a ottobre 2024 nei dati ISTAT





A ottobre 2024, il commercio con l’estero italiano mostra segnali contrastanti. Le esportazioni calano del 1,9% rispetto al mese precedente, mentre le importazioni diminuiscono dello 0,3%. Questa flessione dell'export è più marcata verso i paesi extra-UE (-3,2%), mentre risulta più contenuta per i paesi dell'Unione Europea (-0,7%).

Se si guarda al periodo agosto-ottobre 2024, si nota una crescita dello 0,6% delle esportazioni e dell'1,1% delle importazioni rispetto al trimestre precedente.

Su base annua, invece, l’export è cresciuto dell'1,6% in termini monetari, ma è rimasto quasi invariato in volume (-0,1%). Questo significa che, sebbene il valore delle esportazioni sia aumentato, la quantità di beni venduti all'estero non è cresciuta. Nello specifico, le vendite verso l'UE sono aumentate (+3,7%), mentre quelle verso i paesi extra-UE sono leggermente diminuite (-0,7%).

Le importazioni hanno registrato una crescita contenuta in valore (+0,4%) rispetto a ottobre 2023, con un aumento dall'area UE (+3,9%) e una diminuzione da quella extra-UE (-4,0%). In termini di volume, le importazioni sono aumentate dell'1,2%.

Quali sono i settori che trainano l'export? In particolare, spiccano gli articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi e strumenti medici (+35,8%), i prodotti alimentari, bevande e tabacco (+10,5%) e gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+11,5%).

Questo fattore ha impattato sul dato finale, ma, al netto di tali vendite, la riduzione dell'export risulterebbe più contenuta (-1,0%).

"Nei primi dieci mesi dell’anno, la dinamica dell’export è moderatamente negativa (-0,5%)". Nello stesso periodo, l’avanzo commerciale ha raggiunto i 45,0 miliardi di euro, un valore significativo rispetto ai +24,6 miliardi registrati nei primi dieci mesi del 2023.

I prezzi all'import mostrano un’accentuazione della flessione, causata principalmente dal calo su base annua dei prezzi dei prodotti energetici (-11,9%).