CVC mira a Tim: cosa cambia nel panorama tlc?





CVC Capital Partners, una società di investimenti, sta considerando l'acquisto della quota di Vivendi in Telecom Italia (Tim). Questa mossa potrebbe aprire la strada a un'acquisizione completa della più grande azienda di telecomunicazioni italiana.

Secondo Bloomberg, CVC ha avviato i primi dialoghi con Vivendi per rilevare il suo 24% di Tim. Questo pacchetto azionario ha un valore di mercato di circa 950 milioni di euro.

Se l'affare dovesse concretizzarsi, CVC diventerebbe il principale azionista di Tim.

La società di private equity potrebbe poi puntare a un'acquisizione totale e dividere l'azienda in più parti.

Il valore di mercato di Tim è sceso a circa 5,8 miliardi di euro, con un calo del 12% delle azioni quest'anno. Le trattative sono ancora in una fase preliminare e non è certo che si arriverà a una conclusione positiva. La quota di Vivendi in Tim potrebbe attrarre anche altri possibili acquirenti.

Nel frattempo, il titolo di Tim ha mostrato un'impennata, salendo del 5% a Piazza Affari.