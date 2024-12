Borsa Italiana: una giornata in calo tra banche e petrolio





La giornata del 17 dicembre 2024 si è conclusa con un segno negativo per i principali indici della Borsa Italiana. Il FTSEMib, l'indice principale, ha registrato una perdita dell'1,22%, attestandosi a 34.315 punti, dopo una giornata di oscillazioni. Anche gli altri indici, come il FTSE Italia All Share (-1,19%), il FTSE Italia Mid Cap (-0,78%) e il FTSE Italia Star (-0,98%), hanno chiuso in ribasso.

Nonostante il calo degli indici, il volume degli scambi è aumentato a 2,98 miliardi di euro, rispetto ai 2,89 miliardi del giorno precedente.

Il bitcoin ha mostrato una certa ripresa, superando i 106.500 dollari dopo aver toccato quota 108mila dollari durante la giornata. Lo spread Btp-Bund, indicatore della differenza di rendimento tra i titoli di stato italiani e tedeschi, si è mantenuto stabile intorno ai 115 punti, con il rendimento del Btp decennale sceso sotto il 3,4%. L'euro si è rafforzato leggermente, tornando a 1,05 dollari.

Il settore bancario ha subito un calo generalizzato. In particolare, il Monte dei Paschi di Siena ha perso l'1,88%, chiudendo a 6,676 euro. Anche altre importanti banche come BPER Banca (-2,73%), IntesaSanpaolo (-1,95%) e UniCredit (-1,75%) hanno chiuso la giornata in rosso.

Telecom Italia TIM ha mostrato una forte volatilità, con una flessione dello 0,36% dopo un significativo balzo nella seduta precedente.

Il settore petrolifero ha risentito del calo del prezzo del greggio a New York, che è sceso a 69,5 dollari al barile. Di conseguenza, ENI ha perso il 2,41%, Saipem il 2,12% e Tenaris l'1,36%.

Una nota positiva arriva dall'Euronext Growth Milan, dove NVP ha guadagnato il 25,8%. Questo incremento è dovuto alla notizia di un'offerta pubblica di acquisto volontaria da parte di Darien, con un prezzo fissato a 3,9 euro per azione, che rappresenta un premio del 29,1% rispetto al prezzo ufficiale di NVP del 16 dicembre 2024.