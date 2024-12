Bitcoin si fermerà? Disoccupazione UK Invariata





L'analisi ci David Pascucci, Analista dei Mercati per XTB, sulla situazione i dati odierni.







Escono i primi dati macro della giornata, ossia la disoccupazione Uk che rimane sostanzialmente invariata al 4,3% pertanto nulla di nuovo dal Regno Unito che si trova in una situazione macro molto simile a quella degli Usa e che di fatto con un aumento della disoccupazione vedrebbe un deterioramento significativo dell'economia e dei mercati. Al momento quindi nessuna novitá dal fronte macro e la Boe probabilmente potrebbe lasciare i tassi di interesse invariati cosí come da aspettative.

Bitcoin arriva al target dell'area 107000 segnando una fase di risk on che potremmo definire alquanto eccessiva, si fermerá o proseguirá la sua corsa al rialzo?







BITCOIN DA RECORD







Un rialzo poderoso quello del Bitcoin che sembra non fermare la sua corsa. Si arriva con una certa scioltezza nell'area dei 107000, area che potremmo definire di target considerando la proiezione del mese di ottobre al mese di dicembre, proiezione che vede l'area 107-108k come area target per il Bitcoin che rimane ancora con la sua dinamica rialzista molto forte su base daily. Facciamo attenzione ovviamente alla giornata di domani in quanto le decisioni della Fed coinvolgono tutti gli asset e Bitcoin non é escluso dalle influenze delle decisoni della Fed che con una probabilitá vicina al 100% domani taglierá i tassi di interesse di uno 0,25%.

Al momento mercato valutario in attesa delle banche centrali, oltre alla Fed ci sará la BoE e la BoJ, queste ultime dovrebbero lasciare i tassi invariati.