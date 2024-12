Banco BPM si difende da Unicredit: richieste alla Consob e critiche all’ops





Il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha reagito all'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) lanciata da UniCredit. Il board ha approvato misure difensive e ha chiesto chiarimenti alla CONSOB riguardo al prospetto dell'offerta presentato da UniCredit venerdì scorso.

Banco bpm: tutela per gli stakeholder e per l'offerta su anima

Banco BPM ha formalmente richiesto alla CONSOB di intervenire per tutelare gli interessi di tutti gli stakeholder, ovvero azionisti, dipendenti e clienti, e anche per salvaguardare l'offerta pubblica sulle azioni di Anima.

Questa mossa è una risposta diretta all'OPA di UniCredit, ritenuta problematica dalla banca.

Prezzi e valutazione: botta e risposta tra le banche

Banco BPM ha sottolineato che si esprimerà sull'offerta di UniCredit seguendo le tempistiche e le modalità previste dalla legge. Nel frattempo, la banca ha voluto chiarire alcuni aspetti. Ha contestato l'affermazione di UniCredit secondo cui i prezzi di Banco BPM non terrebbero conto di eventi recenti, come l'ingresso in MPS e l'OPA su Anima. "Ogni riferimento al prezzo “undisturbed” è inappropriato e non pertinente", ha dichiarato Banco BPM. Inoltre, Banco BPM ha corretto i calcoli del premio dell'offerta di UniCredit, affermando che il premio effettivo è del 3,9%, non del 14,8% come comunicato da UniCredit.

Il management si è detto convinto che gli azionisti sosterranno le scelte di Banco BPM, che punta a continuare a crescere e a generare profitti e dividendi.

La banca ha concluso che è certa della propria forza e del lavoro svolto per supportare i propri clienti, dipendenti e l'economia nazionale.