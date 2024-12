Assicurazioni catastrofali: slitta l'obbligo al 31 marzo 2025, ma cosa devono conoscere le imprese?





Le aziende italiane avranno più tempo per adeguarsi alle nuove norme sulle assicurazioni contro i danni da eventi climatici estremi. L'obbligo, inizialmente previsto per fine 2024, è stato posticipato al 31 marzo 2025 grazie al Decreto Milleproroghe. Questo rinvio offre una boccata d'aria alle imprese, ma la situazione richiede comunque attenzione.

Il rinvio è legato alla necessità di pubblicare un decreto attuativo entro la fine del 2024. Questo documento chiarirà i dettagli fondamentali: i requisiti minimi delle polizze, i criteri per valutare il rischio e le modalità di riassicurazione.

Senza questi chiarimenti, le aziende non possono sottoscrivere polizze conformi alla normativa. Matteo Maria Rossi, socio di Borghini e Cossa, sottolinea l'importanza di aspettare prima di agire: "L'informazione è fondamentale in questo settore. Al momento non ci sono soluzioni assicurative adeguate, quindi, è consigliabile attendere affidandosi a professionisti".

Negli ultimi mesi, si è creato un notevole interesse mediatico sull'argomento, a causa dei dibattiti sul cambiamento climatico e sulla tenuta delle compagnie assicurative. Questo ha spinto alcune imprese a cercare soluzioni in fretta, generando una percezione di emergenza non sempre giustificata. Rossi ribadisce: "È importante non farsi prendere dal panico. Anche chi ha già polizze contro le catastrofi naturali non deve affrettarsi a modificarle. L'adeguamento alle nuove regole potrà avvenire alla prima occasione utile o alla naturale scadenza dei contratti".

Molte imprese hanno già coperture per terremoti e alluvioni, che potrebbero essere sufficienti o necessitare solo di integrazioni.

Borghini e Cossa, insieme al Consorzio Brokers Italiani, sta monitorando attentamente gli sviluppi normativi. L'obiettivo è offrire alle aziende una consulenza efficace e allineata alle nuove disposizioni, aiutandole a navigare questo periodo di transizione con consapevolezza e competenza.