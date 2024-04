Philpotts (Schroders): sette temi chiave per capire i mercati azionari di oggi

La perdita di slancio degli investimenti ESG non dovrebbe oscurare il trend a più lungo termine

Dopo un 2022 difficile per gli investitori focalizzati sulla sostenibilità, l’anno scorso è stato meno ostile, grazie alla debolezza dei titoli energetici. In ogni caso, il minore slancio dell’ambito ESG a livello generale si evince dal ritmo più lento dei flussi e dai crescenti oneri normativi. Ci aspettiamo tuttavia che il trend verso le strategie guidate dall’engagement proseguirà, così come lo spostamento dell’attenzione dalla decarbonizzazione a questioni ambientali più ampie, come la biodiversità.

David Philpotts, Quantitative Equity Product - Head of Strategy, Schroders