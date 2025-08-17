La stretta di Trump sui chip: il contraccolpo sulle Big Tech globali



Negli ultimi giorni, la Casa Bianca ha confermato che due colossi statunitensi della produzione di chip, Nvidia e Advanced Micro Devices (AMD), hanno ottenuto il via libera per vendere i loro chip più avanzati alla Cina. Questo permesso non è stato gratuito: in cambio, il governo statunitense riceverà una riduzione del 15% sui ricavi generati nel mercato asiatico da queste aziende. Un compromesso che evidenzia la complessità delle dinamiche commerciali attuali. La strategia di rilocalizzazione ha visto un protagonista d'eccezione in Apple. Il CEO Tim Cook ha recentemente annunciato un impegno di investimento senza precedenti negli Stati Uniti, pari a 600 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni. È un dato impressionante, che segna il più grande investimento mai realizzato dalla società, non solo in America, ma nel mondo intero. Questo impegno include un ambizioso programma di produzione volto a riportare una fetta significativa della supply chain di Apple all'interno dei confini statunitensi.



La multinazionale aveva già stanziato 500 miliardi di dollari per la produzione negli USA nel quadriennio successivo, destinati, tra l'altro, a un nuovo stabilimento per la produzione di server a Houston, a un'accademia per fornitori in Michigan e a ulteriori investimenti con fornitori nazionali. I nuovi 100 miliardi di dollari portano così l'investimento complessivo a 600 miliardi. La realtà è che Apple è da tempo percepita come una delle Big Tech più esposte alle latenti tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina. La corsa agli accordi non è casuale. Paolo Pescatore, un rispettato analista tecnologico di PP Foresight, ha spiegato come questa frenesia sia un tentativo strategico per ottenere un trattamento più favorevole sui dazi. Tutte le grandi aziende tecnologiche, senza eccezione, hanno risentito negativamente di queste misure. Non possono permettersi di sborsare milioni di dollari in commissioni aggiuntive che eroderebbero ulteriormente i loro profitti, un dato chiaramente visibile negli utili trimestrali più recenti.



Secondo Pescatore, l'apertura di Apple verso investimenti accelerati negli Stati Uniti potrebbe innescare un autentico effetto domino nell'intero settore. Molti ora osservano con attenzione le prossime mosse delle altre Big Tech. Intanto, l'accordo tra Nvidia e AMD con l'amministrazione Trump ha scatenato un vivace dibattito. Ci si interroga sul potenziale impatto sulle attività dei giganti dei chip e sulla possibilità che il governo statunitense cerchi accordi simili con altre aziende. Alcuni strateghi hanno descritto l'accordo come una vera e propria rissa, mentre altri hanno ipotizzato che possa persino essere incostituzionale, paragonandolo a una sorta di tassa sulle esportazioni. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha lasciato intendere che intese di questo genere potrebbero estendersi ad altre realtà industriali in futuro. Ray Wang, fondatore e presidente di Constellation Research, ha definito bizzarro

- l'accordo che impone a Nvidia e AMD di versare il 15% dei ricavi delle vendite di chip in Cina al governo degli Stati Uniti.



Inizialmente, gli investitori hanno accolto l'accordo con favore, considerandolo positivo sia per Nvidia che per AMD, che si sono così riassicurate l'accesso al cruciale mercato cinese. Nondimeno, Wang ha espresso una preoccupazione diffusa tra gli operatori del settore. Il timore è che decisioni governative di questa natura possano essere arbitrarie. Ci si chiede se ogni futuro presidente possa giocare un ruolo così determinante in accordi che incidono profondamente sulla redditività e sulle strategie globali delle aziende.