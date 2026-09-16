Wall Street e l'incognita Federal Reserve: perché il rialzo dei tassi spaventa gli investitori



Il nuovo intervallo obiettivo si attesta tra il 3,75% e il 4%. Si tratta del primo intervento al rialzo dall'estate del 2023. La decisione del FOMC è stata presa all'unanimità dai dodici membri votanti.

I mercati finanziari USA hanno reagito con freddezza alle dichiarazioni di Kevin Warsh. Il presidente della banca centrale ha gelato gli animi degli investitori con una frase inequivocabile: «l'inflazione resta troppo alta e lo è da troppo tempo». Il rendimento del Treasury a dieci anni è subito risalito verso il 5%. Si tratta dei livelli massimi che non si toccavano dal lontano 2007. È ironico come bastino poche parole per rovinare l'umore di migliaia di operatori finanziari, ma la borsa è volubile come un temporale estivo a Milano.

Le vendite hanno colpito con forza i grandi nomi del comparto bancario:

- Goldman Sachs con una perdita del 4%;

- Bank of America in calo del 3%;

- Wells Fargo che cede il 3%;

- J.B.







Hunt in caduta libera del 13%;

- Russell 2000 che chiude a 2.858,82 punti.

Il timore per le future strategie Federal Reserve ha oscurato le buone notizie della mattinata. J.B. Hunt ha comunicato che gli utili del terzo trimestre saranno inferiori alle attese iniziali. Però il settore dei semiconduttori ha mostrato una forza inaspettata. Le voci su un'alleanza strategica tra Intel e SK Hynix hanno acceso gli acquisti sui produttori di chip negli USA.

Le aziende del comparto tecnologico hanno registrato performance positive:

- Intel in rialzo del 4%;

- Lumentum che guadagna l'8%;

- Coherent con un progresso del 6%;

- Dell in crescita del 5%;

- CoreWeave con un incremento del 4%.

La resistenza dei titoli tecnologici ha evitato un tracollo peggiore per il listino Nasdaq. Nondimeno la pressione sulle piccole imprese resta elevata a causa del costo del credito.



Il VIX è risalito a 17,58 punti evidenziando un nervosismo latente tra chi gestisce i capitali B2B.

Le materie prime restano condizionate dalle tensioni internazionali. Il petrolio Brent si mantiene sopra i 108 dollari al barile. Gli investitori guardano con preoccupazione agli sviluppi in Medio Oriente. Il dollaro forte e la tensione sui titoli di stato creano un contesto complesso per chi opera nel eCommerce globale.

I tassi di interesse Wall Street restano il tema centrale per la chiusura dell'anno fiscale. Nonostante la correzione di questa settimana, il bilancio complessivo rimane positivo per i mercati finanziari USA. Lo S&P 500 mantiene un guadagno del 10,3% da gennaio. Il Dow Jones segna un progresso del 7,1% e il Nasdaq svetta con un rendimento del 11,8%.

Il prossimo banco di prova per la tenuta del sistema arriverà giovedì. I dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione e l'analisi dell'Università del Michigan forniranno indicazioni sulle prossime mosse delle autorità monetarie.



Se le aspettative sull'inflazione rimarranno vicine al 3%, gli investitori dovranno prepararsi a nuove strette monetarie prima del previsto.

Articolo redatto da Sandro Aimone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 16/09/2026



