



L'efficacia della piattaforma si misura sulla capacità di gestire compiti che prima richiedevano settimane di lavoro umano o calcoli complessi. In un mercato dinamico come quello di Milano o delle capitali finanziarie in Europa, la velocità è tutto. Le aziende possono usare questa tecnologia per monitorare diversi aspetti critici:

- previsione accurata del flusso di cassa;

- gestione dei ritardi di pagamento dei clienti;

- valutazione del rischio relativo ai fornitori;

- analisi delle probabilità di abbandono della clientela;

- individuazione di nuove opportunità di vendita aggiuntiva.

La vera novità risiede nei modelli fondazionali tabulari, progettati per leggere direttamente i dati strutturati. A differenza dei modelli linguistici famosi che si concentrano sulle parole, questi sistemi lavorano sui numeri e sulle categorie grezze. Certo, non riusciranno mai a spiegare perché il caffè della macchinetta in ufficio sia sempre tiepido, ma sanno prevedere con precisione chirurgica se un cliente pagherà la fattura a fine mese.











Il sistema gestisce nativamente migliaia di codici prodotto e variabili differenti, evitando quegli errori che solitamente mandano in tilt i software tradizionali. Secondo i test indipendenti di TabArena e BeyondArena, la versione TabPFN-3.5 Plus risulta attualmente la più precisa sul mercato per le previsioni dati aziendali.

"I dati del mondo reale sono raramente perfetti. I dataset contengono spesso relazioni complesse e condizioni variabili che rendono difficile il machine learning tradizionale. TabPFN-3.5 è stato costruito specificamente per queste sfide, offrendo precisione e scalabilità leader di settore per i dati tabulari con un minore sforzo manuale, rendendolo il modello AI tabulare più efficace del settore ad oggi". Queste le parole di Philipp Herzig, Chief Technology Officer di SAP SE, che vede in questa tecnologia la base per la futura impresa autonoma. Secondo il manager, la capacità di ottenere risposte in pochi minuti senza dover istruire ogni volta la macchina è il vero punto di svolta.



L'integrazione con SAP-RPT garantisce inoltre che i processi siano pronti all'uso per i professionisti del settore.

La storia di questo progetto parte da lontano. SAP ha acquisito Prior Labs a luglio 2026, puntando su un team di ricerca considerato tra i migliori al mondo per quanto riguarda i TFM. L'impegno finanziario è imponente: il gruppo ha previsto investimenti per oltre un miliardo di euro per trasformare la società in un centro di eccellenza globale per l'AI dedicata ai dati strutturati. Anche se Prior Labs continuerà a muoversi come entità autonoma, il suo legame con l'ecosistema SAP permette una diffusione capillare di queste soluzioni nelle infrastrutture IT di migliaia di società. Utilizzare l'AI non è più una questione di avere server enormi o team di scienziati dei dati, ma di avere il modello giusto che sappia leggere una tabella meglio di un essere umano.

Articolo redatto da James Williams, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



Digitale

Articolo del 16/09/2026



