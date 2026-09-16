La fame di Wall Street contagia Pechino e i fondi QDII vanno a ruba



È quasi comico, o forse solo un po' triste, vedere come un miliardo di persone cerchi contemporaneamente di infilarsi nello stesso spioncino dorato per comprare qualche frazione di azione tecnologica.

La State Administration of Foreign Exchange ha recentemente autorizzato un incremento di 6,8 miliardi di dollari per il programma Qualified Domestic Institutional Investor (QDII). Questo porta il tetto massimo alla cifra record di 183 miliardi di dollari. La mossa serve a ossigenare un sistema che rischiava l'asfissia finanziaria. I canali non ufficiali per spostare denaro all'estero sono stati quasi del tutto sigillati dalle autorità. Resta la via maestra. Quella che porta dritta al NASDAQ.

La gestione capitali B2B e il blocco delle sottoscrizioni

La velocità di assorbimento di queste quote racconta la disperazione dei gestori. Prendiamo il caso di Wanjia Asset Management. Il 9 settembre ha alzato il limite di sottoscrizione giornaliera per un fondo legato al NASDAQ 100 da 10 a 5.000 yuan.











Dopo nemmeno un giorno è dovuta tornare sui suoi passi. Il tetto è crollato a 100 yuan per evitare il collasso operativo e rispettare i limiti imposti. Anche TruValue Asset Management ha vissuto una dinamica simile con i suoi prodotti focalizzati sui semiconduttori globali. Quando il rubinetto si apre, la sete degli investitori sembra inesauribile.

I dati raccolti evidenziano la portata del fenomeno:

- la quota totale del programma QDII ha raggiunto i 183 miliardi di dollari;

- circa la metà degli investimenti esteri Cina attraverso questo canale è destinata agli Stati Uniti;

- il valore complessivo del business sfiora il trilione di yuan;

- alcuni ETF tecnologici quotati a Shenzhen mostrano premi del 24% sul valore reale dei titoli;

- la domanda di asset allocation globale supera costantemente l'offerta istituzionale.

Le stime di Shanghai Securities confermano che gli USA rimangono la meta preferita per la gestione capitali B2B e retail.



Nonostante le tensioni geopolitiche tra le due superpotenze, il pragmatismo economico vince su tutto. Il rendimento comanda.

Il contesto economico locale non aiuta Pechino a trattenere i capitali. Con il mattone in crisi e i tassi d'interesse ai minimi, il risparmiatore cerca rifugio dove la crescita è visibile e tangibile. La strategia delle autorità è chiara: controllare il deflusso senza bloccarlo totalmente per evitare pressioni eccessive sullo yuan. Eppure, questo equilibrio appare molto precario. Se le quote non verranno ulteriormente ampliate nelle prossime settimane, lo strumento rischia di trasformarsi da valvola di sfogo a collo di bottiglia insostenibile. La pressione sui prezzi degli ETF lo dimostra in modo inequivocabile. Pagare un sovrapprezzo del 24% per comprare tecnologia americana è il segnale di una fame finanziaria che non accenna a placarsi.

Articolo redatto da Sandro Aimone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



Economia

Articolo del 16/09/2026



