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16/09/2026

L'inflazione ad agosto accelera al 3,3%: i costi dell'energia pesano sulle imprese


L'inflazione ad agosto accelera al 3,3%: i costi dell'energia pesano sulle imprese

Agosto non ha portato solo caldo record ma anche una fiammata nei listini prezzi. Mentre molti cercavano refrigerio, l'indice prezzi al consumo Istat ha ripreso a correre in modo deciso. L'inflazione agosto 2026 ha raggiunto una crescita del 3,3% su base annua (+0,5% su base mensile). Il balzo è evidente rispetto al 2,9% osservato nel mese di luglio. Questa spinta arriva principalmente dal comparto dell'energia, che continua a mostrare oscillazioni preoccupanti per chi gestisce un'azienda o deve far quadrare il bilancio familiare in Italia.


Nonostante alcuni settori mostrino una timida resistenza, la tendenza generale indica una ripresa dei costi che richiede attenzione. Probabilmente i portafogli degli italiani hanno sudato più dei turisti sotto il sole di Roma.

Il motore di questo incremento risiede nei beni energetici. I prezzi in questo ambito sono passati da un incremento del 11,6% a uno del 17,1%. La differenza tra la componente regolamentata e quella libera rimane minima, poiché entrambe viaggiano su percentuali a doppia cifra. Chi sperava in una bolletta più leggera per la ripresa autunnale rimarrà deluso, ma c'è un piccolo conforto: il costo del gas per cuocere la pasta sale, ma il prezzo della pasta stessa sembra voler restare calmo. Ecco i cinque raggruppamenti che hanno segnato gli aumenti più decisi:

- energetici regolamentati: +18,6%;

- energetici non regolamentati: +17,0%;

- prodotti ad alta frequenza d’acquisto: +4,3%;

- alimentari non lavorati: +3,8%;

- servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona: +2,6%.

Allo stesso tempo, il settore alimentare mostra una dinamica più contenuta.




I prezzi in questo ambito si sono attestati su un +1,0%, agendo come un contrappeso naturale alla corsa dei costi energetici B2B e domestici. Pure i servizi legati ai trasporti e alla cultura hanno rallentato la loro crescita. Questo ha permesso al cosiddetto carrello della spesa di scendere leggermente, passando dal 1,0% di luglio allo 0,9% attuale. Anche l'inflazione di fondo, calcolata escludendo le componenti più volatili come energia e alimentari freschi, ha registrato una piccola frenata scendendo al 1,5%.

Analisi dei dati tecnici e impatto sulle imprese

Guardando ai dettagli tecnici forniti dall'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) ha segnato un +0,5% su base mensile. Per quanto riguarda l'indice armonizzato IPCA, la variazione è stata del +0,1% rispetto al mese precedente, risentendo degli sconti stagionali di cui il NIC non tiene conto. Su base annua, però, l'IPCA conferma la crescita al 3,2%. Un altro dato da monitorare per le politiche salariali è l'indice FOI, dedicato alle famiglie di operai e impiegati, che segna un +3,4% rispetto allo scorso anno.


La spesa quotidiana rimane un rebus difficile da risolvere per molti.

La forbice tra il costo dei beni e quello dei servizi si è allargata sensibilmente. I primi corrono al 4,1%, mentre i secondi rallentano al 2,4%. Per chi opera nel settore eCommerce o nella logistica tra Milano e il resto d'Europa, questi numeri suggeriscono una gestione attenta dei margini operativi. La media dell'inflazione per l'intero 2026, basata sui dati raccolti fino ad agosto, si posiziona ora al 2,9%. Anche se la componente di fondo resta stabile al 1,9%, la pressione esterna dei beni energetici rimane il vero rischio per la stabilità economica dei prossimi mesi.

Articolo redatto da Marcello Esposito, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 16/09/2026

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