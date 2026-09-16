Il patto tra Trump e Xi Jinping sull'AI che taglia fuori l'Europa



Pechino corre. Washington resiste. Il vecchio continente, invece, resta immobile a guardare i propri manuali di istruzioni. “La spiegazione più comune è il denaro. Ma è sbagliata: la Cina ha raggiunto il livello degli Stati Uniti spendendo una frazione di quanto spendono le aziende americane. Ciò che distingue i suoi sforzi non è l'entità degli investimenti, bensì la portata degli obiettivi che si prefiggono”, spiega Alicia Garcia-Herrero, economista di Natixis CIB e Bruegel.

La Cina vede l'innovazione come un tridente. Nel suo 15° Piano quinquennale, previsto per il periodo 2026-2030, l'obiettivo è totale. L'intelligenza artificiale viene gestita secondo tre direttrici precise - fonte di crescita della produttività;

- strumento di sovranità tecnologica e militare;

- coordinamento delle politiche in ogni fase della catena tecnologica. L'Europa preferisce trattare l'AI come un accessorio per la competitività tecnologica europea.











Una nota a piè di pagina in un registro polveroso. Forse siamo troppo occupati a decidere se un algoritmo sia etico per accorgerci che gli altri lo stanno già usando per sorpassarci in corsia d'emergenza mentre noi controlliamo la pressione delle gomme. Un'ironica fissazione per le regole mentre il campo da gioco scompare.

La produttività cinese deve compensare l'invecchiamento e il crollo dell'immobiliare. La strategia AI B2B denominata AI+ porta l'automazione nei servizi, nella sanità e nell'istruzione. Pechino scommette sulla crescita strutturale per mitigare il rallentamento economico. Bruxelles ci prova ma con la velocità di una burocrazia medievale. L'adozione è lenta. I vincoli sono troppi.

Nell'aprile 2025, Xi Jinping ha preteso un ecosistema indipendente. L'Europa parla di sovranità digitale ma compra chip a Taiwan e usa il cloud della Silicon Valley. Non esiste un'infrastruttura europea capace di staccare la spina dai fornitori americani o coreani.



Sulla difesa il divario è abissale. Washington investe miliardi tramite la DARPA. Pechino fonde industria civile e militare in una dottrina unica. I governi europei sono ancora frammentati e poco incisivi. La sicurezza rimane un tema locale mentre la minaccia è globale.

Il sistema USA brucia capitali privati. La Cina usa lo Stato per orientare i fondi verso i semiconduttori avanzati. Il mercato interno cinese è protetto. Le aziende estere non entrano. Questo permette alle piattaforme nazionali di accumulare dati e ricavi senza disturbi. All'estero, i modelli cinesi diventano lo standard per chi vuole risparmiare rispetto ai costi americani. “Questo pone la Cina in una posizione di leadership come punto di riferimento, il che dovrebbe chiaramente preoccupare l'Europa. Infatti, Xi Jinping ha istituzionalizzato il ruolo globale della Cina nell'AI alla Conferenza mondiale sull'AI di Shanghai a luglio, lanciando l'Organizzazione mondiale per la cooperazione sull'intelligenza artificiale” aggiunge Garcia-Herrero.





Il limite di Pechino è l'hardware. Quello di Washington è la fame di energia dei data center e la pazienza limitata dei fondi di investimento. L'Europa ha tutti i limiti e una sola arma: il regolamento. L'AI Act è il quadro più completo al mondo ma non crea innovazione. Le grandi aziende gestiscono la conformità, le piccole affogano nei costi. Il mercato intelligenza artificiale Cina cresce perché ha una visione. Gli USA dominano perché hanno i capitali.

Le aziende europee cercano modelli da adattare e spesso le opzioni migliori arrivano da oriente. L'hosting locale riduce il timore del controllo straniero ma non cancella la dipendenza tecnologica. Il 24 settembre il mondo cambierà faccia e noi non saremo nella stanza. Due superpotenze decidono le regole di una partita che l'Europa gioca solo come spettatore pagante. “La questione non è se l'Europa abbia l'ambizione di essere leader nell'AI, ma se le istituzioni europee siano in grado di trattare l'AI come fanno la Cina e gli Stati Uniti – ovvero come una questione economica, di sovranità e di sicurezza allo stesso tempo – e di agire con la rapidità che la tecnologia richiede”, conclude Garcia-Herrero.





Articolo redatto da Marisa Baresi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

News

Articolo del 16/09/2026



