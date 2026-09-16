Economia

16/09/2026

Il balzo di Piazza Affari e il nodo Consob tra Intesa e MPS


Il balzo di Piazza Affari e il nodo Consob tra Intesa e MPS

La corsa di Piazza Affari non accenna a fermarsi. Il FTSE MIB mette a segno un progresso dell'1% e tocca quota 51.969 punti durante una sessione dominata dagli acquisti. I rendimenti dei titoli di stato calano. La pressione sui prezzi del greggio si è allentata. Il mercato osserva con attenzione le mosse della FED. Un aumento dei tassi di interesse negli USA appare ormai scontato. Eppure il listino milanese mostra una resilienza invidiabile. I costi del credito più alti potrebbero frenare la domanda. Ma il settore bancario italiano ignora i timori e guida i rialzi.


Sotto i riflettori finisce il risiko tra i grandi istituti di credito. Intesa Sanpaolo avanza dello 0,6%. La Consob ha però acceso un faro sull'operazione legata a MPS, che cede lo 0,1%. L'autorità di vigilanza ha avviato un'indagine sull'offerta. Il piano prevede la cessione di metà degli sportelli senesi. Nondimeno le verifiche preliminari indicano possibili criticità per la libera concorrenza. Sembra proprio che i regolatori abbiano un sesto senso per rovinare i piani troppo ambiziosi proprio sul più bello. Le dinamiche competitive rimangono al centro delle preoccupazioni dei tecnici nonostante i tentativi di mediazione.

Il comparto tecnologico e quello della difesa offrono spunti interessanti:

- STMicroelectronics guadagna il 2% beneficiando del clima positivo sui titoli growth;

- Leonardo segna un progresso dell'1% sostenuto dalle commesse internazionali;

- Avio sale dello 0,4% confermando l'interesse per le forniture aerospaziali;

- A2A trascina le utility con un balzo del 2%;

- Stellantis soffre e perde il 3,3% dopo le ultime novità governative.




I titoli difesa beneficiano della necessità globale di ricostituire gli arsenali occidentali. È un movimento che appare destinato a durare. La situazione per il settore automobilistico è differente. Il primo ministro Giorgia Meloni ha annunciato l'abolizione del bollo auto per i veicoli di piccola e media cilindrata. È una notizia che sorride alle tasche dei cittadini ma che ha gelato gli investitori del colosso Stellantis. La reazione del mercato è stata immediata e brusca. Le utility continuano a raccogliere consensi tra chi cerca rendimenti stabili.

L'economia reale e la finanza provano a trovare un equilibrio tra le decisioni delle banche centrali e le dinamiche locali. Il rialzo di Piazza Affari a 51.969 punti dimostra che la fiducia non manca. Ma i nodi normativi e le indagini della Consob su Intesa Sanpaolo e MPS ricordano quanto sia complesso il settore bancario italiano. La volatilità rimane dietro l'angolo. Ma oggi i compratori hanno vinto la sfida.


Articolo redatto da Stefano Russo, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 16/09/2026

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