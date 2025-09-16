Produzione industriale in Eurozona: a luglio +0.3% su mese e +1,8% su base annua

Luglio 2025 ha portato una boccata d'ossigeno inaspettata per l'industria europea. Dopo un giugno in calo, la produzione ha mostrato un inatteso rimbalzo, segnalando movimenti significativi nell'economia continentale. È un dato che merita attenzione, delineando un quadro complesso ma con spunti di ripresa. Le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, indicano un aumento dello 0,3% nell'area dell'euro e dello 0,2% nell'UE a luglio 2025 rispetto al mese precedente. Questo incremento segue un giugno meno brillante, che aveva visto cali rispettivamente dello 0,6% e dello 0,4%. Il quadro complessivo, quindi, pur non essendo un'esplosione di crescita, suggerisce una certa resilienza del tessuto produttivo.



Approfondendo l'analisi mensile per i principali raggruppamenti industriali, l'area dell'euro ha registrato i seguenti andamenti: i beni intermedi sono aumentati dello 0,5%; l'energia è diminuita del 2,9%; i beni strumentali sono aumentati dell'1,3%; i beni di consumo durevoli sono aumentati dell'1,1%; i beni di consumo non durevoli sono aumentati dell'1,5%.

Nell'UE, la produzione industriale ha mostrato dinamiche simili: i beni intermedi sono aumentati dello 0,3%; l'energia è diminuita del 2,1%; i beni strumentali sono aumentati dello 0,9%; i beni di consumo durevoli sono aumentati dello 0,6%; i beni di consumo non durevoli sono aumentati dell'1,3%.

Tra i paesi membri, la Croazia si è distinta con gli incrementi mensili più elevati (+2,6%), seguita da Ungheria e Slovenia, entrambe con un +2,1%. Ma non tutti i paesi hanno avuto la stessa fortuna.


Le diminuzioni più significative sono state osservate in Estonia (-5,5%), a Malta (-4,7%) e in Svezia (-3,9%). L'Italia ha fatto registrare un +0,4%, la Germania un +1,5% e la Francia un -1.2%.

Se allarghiamo lo sguardo al confronto annuale, luglio 2025 ha mostrato un incremento dell'1,8% rispetto a luglio 2024 sia nell'area dell'euro sia nell'UE. Una crescita solida, che testimonia un recupero graduale.

Nell'area dell'euro, rispetto all'anno precedente, la produzione per raggruppamento industriale ha registrato:
- I beni intermedi sono diminuiti dello 0,9%;
- L'energia è diminuita dello 0,5%;
- I beni strumentali sono aumentati del 2,1%;
- I beni di consumo durevoli sono diminuiti dello 0,1%;
- I beni di consumo non durevoli sono aumentati del 6,6%.

Per quanto riguarda l'UE, le cifre annuali hanno rivelato:
- I beni intermedi sono diminuiti dello 0,7%;
- L'energia è diminuita dello 0,6%;
- I beni strumentali sono aumentati del 2,4%;
- I beni di consumo durevoli sono diminuiti dello 0,3%;
- I beni di consumo non durevoli sono aumentati del 5,2%.


A livello di singoli Stati membri, la Lettonia ha registrato l'aumento annuale più impressionante (+9,8%), seguita dall'Irlanda (+8,1%) e dalla Svezia (+4,1%). Nello stesso periodo, i cali più significativi sono stati osservati in Bulgaria (-8,3%), Lussemburgo (-4,7%) e Slovacchia (-4,6%).

L'Italia ha fatto registrare un +0,9%, la Germania un +2,1% e la Francia un +1.3%.

Questi dati disegnano un quadro di leggera ma eterogenea ripresa, dove alcuni settori e Paesi stanno dimostrando una notevole resilienza, mentre altri continuano a fronteggiare sfide. La dinamica tra i diversi raggruppamenti industriali, specialmente la forza dei beni strumentali e dei beni di consumo non durevoli, indica specifici motori di crescita che potrebbero sostenere l'economia. Ciononostante, la performance negativa dell'energia e dei beni intermedi suggerisce persistenti pressioni su alcuni fronti produttivi che meritano attenzione per un recupero più uniforme e duraturo.



