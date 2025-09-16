Oracle inserisce nuovi agenti l'AI che cambiano la gestione delle risorse umane e di tanti processi



Grazie alle loro funzionalità avanzate, automatizzano processi HR complessi e permettono di prendere decisioni sempre più precise e basate su dati concreti. La gestione della forza lavoro presenta sfide crescenti, e le aspettative dei dipendenti sono in costante aumento; per questo, chi guida le risorse umane necessita di strumenti tecnologici che sappiano semplificare le operazioni manuali e accrescere il coinvolgimento delle persone. I nuovi agenti AI di Oracle, integrati nelle Oracle Fusion Applications, coprono ogni aspetto delle risorse umane. Dalla fase di selezione del personale al percorso che conduce alla pensione, questi strumenti migliorano l'esperienza generale dei dipendenti. Essi promuovono una gestione dinamica e continua delle performance e si occupano di automatizzare le attività più ripetitive. In questo modo, manager e collaboratori possono concentrarsi su ciò che realmente fa la differenza: la generazione di risultati di business tangibili e di valore. Costruiti sull'architettura robusta di Oracle Cloud Infrastructure (OCI), l'infrastruttura cloud di seconda generazione di Oracle, famosa per i suoi standard di sicurezza e le performance di livello enterprise, gli agenti AI arrivano preconfigurati con le più avanzate protezioni.



Sono integrati in modo nativo nelle Oracle Fusion Cloud Applications e non comportano costi aggiuntivi per le aziende. La loro presenza diretta nei flussi di lavoro aziendali accelera l'operatività quotidiana e supporta la formulazione di decisioni più informate. La suite Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), parte integrante delle Oracle Fusion Applications, si arricchisce di nuovi agenti che offrono prospettive importanti.

Per quanto riguarda la mobilità interna e la selezione:

- Il Job Discovery Agent: è pensato per sostenere la crescita professionale dei dipendenti. Un esempio pratico: può abbinare i collaboratori alle opportunità interne più idonee, considerando la loro esperienza e i loro interessi, fornire indicazioni sul grado di idoneità rispetto ai requisiti di una posizione e suggerire strategie utili per distinguersi tra i candidati;

- Il Job Fit Advisor Agent: aiuta i dipendenti a scoprire ruoli interni che si allineano con i loro obiettivi di carriera. Questo agente può produrre valutazioni personalizzate sul livello di affinità tra il profilo del dipendente e le esigenze del ruolo, fornendo anche informazioni preziose su idoneità, politiche aziendali e percorsi formativi necessari per migliorare la corrispondenza;

- L'Interview Management Agent: automatizza la pianificazione dei colloqui.



Gestisce il coordinamento delle disponibilità, organizza gli inviti sul calendario, risolve eventuali sovrapposizioni e invia promemoria sia ai candidati sia ai recruiter.

Sul fronte dello sviluppo di carriera e delle competenze:

- Il Team Sync Advisor Agent: mira a rendere gli incontri tra dipendenti e manager più fruttuosi. Per esempio, può inviare aggiornamenti settimanali su progressi e criticità nelle performance dei dipendenti, fornendo ai loro manager un riepilogo conciso, suggerendo azioni specifiche e argomenti da approfondire durante i colloqui individuali;

- Il Team Goals Assistant Agent: supporta la definizione, il monitoraggio e l'allineamento degli obiettivi di squadra. Utilizza le politiche aziendali per permettere ai manager di visualizzare, modificare e assegnare priorità, attivando notifiche puntuali e fornendo documenti di sintesi sull'avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati;

- Il Learning Tutor Agent: facilita l'acquisizione di nuove competenze da parte dei dipendenti. Risponde alle domande sui corsi di formazione online, migliorando la comprensione e la memorizzazione dei contenuti;

- Il Talent Advisor Agent: offre ai manager la possibilità di pianificare promozioni e percorsi di sviluppo per i dipendenti.



Dialoga con i manager attingendo a dati su obiettivi, valutazioni, feedback e riconoscimenti, per fornire una visione complessiva della performance e dei possibili passaggi di carriera futuri, incluse promozioni o aumenti retributivi.

Per la gestione dei processi HR quotidiani:

- L'Employee Concierge Agent: offre ai dipendenti risposte immediate e assistenza su temi quali retribuzione, benefit, assenze o paghe, indirizzando ogni richiesta all'agente più appropriato per una soluzione rapida;

- Il Manager Concierge Agent: supporta i manager nella gestione efficace dei team. Risponde a quesiti su retribuzione, assenze, gestione dei talenti e dettagli sul rapporto di lavoro, smistando velocemente ogni domanda all'agente più competente, garantendo così un'assistenza tempestiva e mirata;

- Il Positions Assistant Agent: affianca manager e responsabili HR nelle decisioni di staffing. Valuta dati e politiche organizzative per formulare raccomandazioni su come coprire posizioni vacanti, suggerire la creazione di nuovi ruoli e definire i budget correlati.





Passando al ciclo di vita lavorativa e alla gestione di cedolini e paghe:

- L'Employee Lifecycle Policy Analyst: aiuta i manager a garantire ai dipendenti un'esperienza completa e senza intoppi in ogni stadio del loro percorso lavorativo. Fornisce indicazioni dettagliate sulle politiche aziendali relative all'inserimento, allo sviluppo e all'uscita del personale;

- Il Succession Planning Advisor: facilita i responsabili HR nella gestione efficiente della sostituzione del personale. Offre visibilità sulla copertura dei diversi ruoli, analizza la pipeline dei talenti, individua le aree critiche, simula scenari di rischio e identifica i possibili dipendenti a cui assegnare ruoli chiave in caso di necessità;

- Il Payroll Run Analyst Agent: supporta il personale addetto alla gestione delle paghe nell'individuare tempestivamente anomalie e le cause di eventuali scostamenti nei cedolini. È in grado di rilevare discrepanze, spiegarne i fattori e analizzare gli elementi che possono influenzare questi processi, come nuove assunzioni, eventi passati non ancora gestiti o variazioni salariali.



Ogni caso viene sempre contestualizzato per assicurare chiarezza e pertinenza.

Le Oracle Fusion Cloud Applications sono una suite integrata di soluzioni SaaS (Software-as-a-Service) basate sull'AI, pensate per permettere alle aziende di operare con maggiore velocità, prendere decisioni più intelligenti e contenere i costi.

Questa suite comprende:

- Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP): una suite completa di applicazioni per l'amministrazione, la finanza e il controllo, e per le operazioni aziendali, potenziate dall'AI, che supportano le organizzazioni nell'incrementare la produttività, ridurre le spese, ampliare le analisi disponibili, migliorare le decisioni e rafforzare i controlli;

- Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM): una piattaforma HR unificata e basata sull'AI che connette tutti i processi e i dati relativi al personale. Automatizza le attività lungo l'intero ciclo di vita lavorativa dei dipendenti, ne migliora l'esperienza e offre insight strategici ai responsabili HR;

- Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM): una piattaforma integrata e potenziata dall'AI per i processi di supply chain e le operazioni, che aiuta le aziende ad accrescere la resilienza e a reagire con prontezza ai cambiamenti del mercato;

- Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX): una suite di applicazioni guidate dall'AI che permette di gestire i processi di marketing, vendite e servizio clienti.



L'obiettivo è ottenere migliori risultati di business, rafforzare le relazioni e ottimizzare l'esperienza complessiva dei clienti.