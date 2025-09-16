L'OPAS su Mediobanca: MPS rilancia e il risiko bancario italiano accelera



Eppure, il rilancio da 750 milioni di euro totali, pari a 0,9 euro per azione, varato da Siena lo scorso 2 settembre, ha modificato profondamente lo scenario. Il mercato, che in un primo momento sembrava opporsi, ha optato per convergere sull'offerta, percependo il suo successo come ineluttabile. Questo è stato anche il risultato del supporto esplicito di azionisti di peso come Delfin della famiglia Del Vecchio e il gruppo Caltagirone, senza dimenticare il Governo italiano, che con la sua partecipazione dell'11,7% in Mediobanca prima dell'offerta, ha sempre mostrato favore per l'operazione. Il traguardo di MPS acquisisce una risonanza ancora maggiore se si considera che l'obiettivo di questa manovra è un istituto storicamente più grande e da sempre riconosciuto come l'ex salotto buono

- della finanza in Italia. Il soggetto acquirente, dal canto suo, è la banca più antica del mondo, che fino a pochi anni fa lottava per sopravvivere, costretta a continui aumenti di capitale e all'aiuto statale. Lo scenario è radicalmente mutato.



Grazie alla visione e alla guida dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, MPS non solo è tornata in utile, ma ha consolidato la propria posizione, diventando una banca solida con una qualità degli attivi notevolmente rafforzata. Al contrario, Mediobanca ha perso parte di quel lustro che la contraddistingueva ai tempi del compianto fondatore Enrico Cuccia. Da lunedì 15 settembre, il 62,29% del capitale di Mediobanca, conquistato l'8 settembre, è passato ufficialmente di mano. MPS ha così realizzato il concambio proposto: 2,533 titoli senesi e 0,9 euro a ogni azionista di Piazzetta Cuccia. Borsa Italiana ha anche annunciato che, dalla stessa data, i contratti di opzione e futures sulle azioni Mediobanca sono stati ridenominati come contratti su MPS, seguendo il rapporto stabilito con il prezzo di chiusura del titolo senese del 12 settembre. Oggi però è un altro giorno, cruciale per la più imponente operazione finora vista nel risiko bancario in Italia. Le condizioni dell'offerta rimangono le medesime: chi aderisce riceve 2,533 titoli senesi per ogni azione Mediobanca più 90 centesimi in contanti.



L'obiettivo minimo resta superare il 66,67% di Piazzetta Cuccia, conquistando un ulteriore 5,5% del capitale. Questo consentirebbe operazioni straordinarie e semplificherebbe l'integrazione tra i due istituti. Ma le aspettative, ormai, sono ben più elevate. La riapertura dei termini non è l'unica novità da osservare in una settimana che si preannuncia incandescente per le banche coinvolte. Il successo dell'operazione, infatti, implica che al consiglio di amministrazione convocato per giovedì 18 settembre, l'intero board di Mediobanca, guidato dall'amministratore delegato Alberto Nagel e dal presidente Renato Pagliaro, si presenterà dimissionario. Resteranno in carica fino al 28 ottobre, quando l'assemblea di Piazzetta Cuccia eleggerà i nuovi amministratori. Entro il 3 ottobre, nel frattempo, MPS dovrà depositare le liste contenenti i nomi dei nuovi vertici. La ricerca è già in corso e si presenta tutt'altro che semplice. Sarà necessario individuare un nome di spicco, disposto a confrontarsi con Lovaglio e con i soci forti, ma anche una figura capace di rassicurare gli oltre cinquemila dipendenti di Mediobanca.



Molti di questi, detentori di importanti portafogli, sono già oggetto di una serrata corte da parte di altri istituti. A quel punto, si dovrà necessariamente pianificare il futuro. Una fusione, per il momento, non appare l'opzione più vantaggiosa. È più probabile, pertanto, che Lovaglio avvii un progetto di integrazione tra le due realtà, un cantiere complesso che dovrà far coesistere due mondi assai diversi: da un lato una banca commerciale e regionale come MPS, dall'altro un investment banking

- dal profilo internazionale come Mediobanca. Questo piano, entro sei mesi dal termine dell'offerta, dovrà essere presentato alla BCE. L'organismo di controllo europeo, autorizzando l'operazione, ha richiesto dettagli precisi su impatti sul capitale, strategia, governance ICT

- e sinergie. Sarà proprio questo piano a chiarire se MPS riuscirà a raggiungere le sinergie stimate di 700 milioni di euro e a sfruttare i crediti fiscali previsti, pari a 1,3 miliardi di euro. La partita non si esaurisce qui. Perché in seguito, per forza di cose, gli sguardi si rivolgeranno verso le Generali, l'obiettivo, neanche troppo celato, di Delfin e Caltagirone, anch'essi soci del Leone.



Mediobanca detiene il 13,1% della maggiore compagnia assicurativa italiana. Questa quota, unita a quelle di Delfin (circa il 10%) e Caltagirone (6,3%), potrebbe non solo determinare un ribaltone ai vertici di Generali nel 2026, ma potrebbe essere sufficiente anche per porre fine all'operazione Natixis, da sempre osteggiata da tutti i protagonisti della vicenda, Governo in primis. La strada è ancora lunga e il gioco si fa di giorno in giorno più ricco.