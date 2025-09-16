Italia e il FMI: la ricetta inaspettata per sbloccare crescita e innovazione



Il mercato del lavoro ha anch'esso offerto segnali incoraggianti. Si è osservato un aumento dei contratti a tempo indeterminato e la quota di occupati rispetto alla popolazione in età lavorativa ha toccato un record storico, pure in un contesto di accresciuta incertezza commerciale che ha caratterizzato quest'anno. La diversificazione dei beni esportati dall'Italia e delle loro destinazioni contribuisce a salvaguardare parzialmente l'economia. Comunque, il ruolo chiave delle esportazioni espone inevitabilmente il sistema produttivo alle fluttuazioni degli scambi globali. È una vulnerabilità strutturale che merita attenzione.

Ci sono, però, fattori che limitano la crescita a lungo termine della terza economia dell'Unione Europea. La bassa produttività resta un freno importante, assieme alla carenza di professionisti con elevate qualifiche e al progressivo invecchiamento e declino demografico. Il FMI, come già delineato nel suo più recente rapporto sull'Italia, prevede un rallentamento della crescita allo 0,5% per l'anno in corso.



L'aspettativa è di una ripresa e un consolidamento allo 0,8% nel 2026, quando gran parte degli investimenti infrastrutturali previsti dal PNRR saranno giunti a completamento.

Per sostenere la crescita nel lungo periodo, è indispensabile intensificare le riforme per aumentare la partecipazione alla forza lavoro e migliorare la produttività. Le analisi sull'impatto economico delle tendenze demografiche italiane suggeriscono diverse misure. Tra queste spicca l'incentivo alla partecipazione femminile al mercato del lavoro. Questo può essere realizzato attraverso l'aumento della disponibilità di servizi per l'infanzia e la rimozione delle disincentivazioni fiscali per i coniugi a carico. Si propongono, altresì, politiche per rafforzare il capitale umano, con un focus sull'istruzione e la formazione professionale continua. Una serie di riforme mirate all'aumento della partecipazione femminile, al miglioramento delle competenze e all'incremento della produttività potrebbe generare una crescita media annua del PIL tra lo 0,1 e lo 0,4% nel periodo 2025-2050.



Le autorità italiane stanno compiendo progressi significativi in questa direzione. L'attuazione del PNRR procede spedita, con riforme cruciali come quelle per ridurre l'arretrato nei tribunali e per migliorare la compliance fiscale. Gli investimenti stanno potenziando il sistema ferroviario e le infrastrutture scolastiche, elementi vitali per il futuro.

Un altro aspetto critico riguarda la scarsità di leader nell'innovazione. L'Italia non dispone di un numero sufficiente di grandi aziende all'avanguardia a livello globale, né di giovani imprese con un elevato potenziale di crescita. Ciò si accompagna a una difficoltà nel promuovere il dinamismo imprenditoriale, dove molte realtà faticano a espandersi o a generare nuove idee. Diversi fattori contribuiscono a questa situazione, sia a livello nazionale sia comunitario. Molte piccole imprese incontrano ostacoli nell'accedere a finanziamenti di capitale di rischio per l'innovazione, e persiste una carenza di professionisti qualificati. Paradossalmente, alcuni incentivi fiscali pensati per le piccole imprese finiscono per frenarne la crescita.



Affrontare questi ostacoli è fondamentale per stimolare l'innovazione e l'adozione di nuove tecnologie. A livello regionale, un ostacolo primario è la mancanza di un mercato di dimensioni adeguate, causata da una integrazione ancora incompleta all'interno dell'UE. I mercati europei rimangono frammentati a causa delle diverse normative tra i paesi membri, impedendo una vera unione e l'espansione delle imprese.

Approfondire il mercato unico e l'unione dei mercati dei capitali diventa, perciò, una priorità assoluta. Tali sforzi rafforzerebbero le riforme nazionali e contribuirebbero a diversificare le opzioni di finanziamento. Le iniziative a livello UE sull'AI e sulle altre tecnologie di frontiera potrebbero giocare un ruolo chiave nel colmare i divari nell'innovazione, mentre le riforme europee sulla mobilità del lavoro potrebbero contribuire a ridurre il divario di competenze. L'Italia ha dimostrato la sua resilienza e ora la strada è tracciata per un futuro di maggiore prosperità, a patto di affrontare con decisione le sfide strutturali che ancora la frenano.



