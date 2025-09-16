Inflazione: ad agosto +0,1% su mese ma cala all'1,6% su anno

L'economia italiana mostra ad agosto 2025 un panorama dei prezzi più complesso di quanto possa sembrare a prima vista. Mentre il tasso di inflazione generale ha registrato una diminuzione, un'analisi più approfondita rivela tendenze divergenti che meritano attenzione. I dati dell'Istat ci dicono che l'inflazione scende all'1,6%, un passo in meno rispetto al 1,7% di luglio.

Questa frenata è dovuta in gran parte alla flessione dei costi energetici. I beni energetici hanno visto i loro prezzi scendere del 4,8%, un calo più marcato rispetto al -3,4% del mese precedente. È un respiro per famiglie e imprese che dipendono da queste risorse.

Nondimeno, non tutte le notizie sono positive. I prezzi del settore alimentare continuano la loro corsa, accelerando al +3,8% dal +3,7%.



All'interno di questa categoria, i prodotti non lavorati spingono ancora di più, salendo al +5,6% dal +5,1%. Questa crescita è solo in minima parte compensata da un leggero rallentamento per gli alimentari lavorati, che passano da +2,8% a +2,7%. Ciò significa che il costo della tavola, la spesa quotidiana, continua a erodere il potere d'acquisto.

Il cosiddetto carrello della spesa, che include alimentari, prodotti per la cura della casa e della persona, ha visto la sua crescita annuale aumentare, passando dal +3,2% al +3,4%. Anche l'inflazione di fondo, che esclude le componenti più volatili come energia e alimentari freschi, mostra un leggero incremento, salendo al +2,1% dal +2,0%. Questi segnali suggeriscono che la pressione sui prezzi non è del tutto scomparsa, ma si sta spostando su altri settori.

Approfondendo i numeri forniti dall'Istat, si conferma che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al netto dei tabacchi, ha registrato un incremento dello 0,1% su base mensile.


La decelerazione dell'inflazione complessiva dipende principalmente dalla dinamica dei beni energetici regolamentati, che rallentano dal +17,1% al +12,9%, e dei non regolamentati, che passano da -5,2% a -6,3%. Anche i servizi relativi alle comunicazioni contribuiscono con una lieve frenata, passando da +0,5% a +0,2%, così come i beni alimentari lavorati.

Al contrario, si osserva un'accelerazione per i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, che salgono dal +2,7% al +3,0%, e per i servizi relativi ai trasporti, che passano dal +3,3% al +3,5%.

L'inflazione depurata dai soli energetici registra un aumento dal +2,2% al +2,3%. La crescita dei prezzi dei beni si attenua, raggiungendo il +0,6% dall'iniziale +0,8%, mentre quella dei servizi si espande, arrivando al +2,7% dal precedente +2,6%. Questo allarga il divario inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni, che si attesta a +2,1 punti percentuali, rispetto all'1,8 del mese precedente. I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto mantengono un ritmo di crescita stabile al +2,3%.


La variazione congiunturale dell'indice generale, quel +0,1% mensile, riflette gli aumenti dei prezzi in alcuni settori chiave:

- I servizi relativi ai trasporti, con un +2,1%;

- Gli alimentari lavorati, in crescita del +0,5%;

- I servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, che segnano un +0,4%.

Questi aumenti sono stati mitigati dalla diminuzione dei prezzi degli energetici non regolamentati (-2,1%) e regolamentati (-0,3%).

Per quanto riguarda le prospettive future, l'inflazione acquisita per il 2025 è pari a +1,7% per l'indice generale e a +2,1% per la componente di fondo. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) ad agosto 2025 ha registrato una variazione mensile pari a -0,2% su base mensile, un dato influenzato dai saldi estivi di cui il NIC non tiene conto. Su base annua, l'IPCA si attesta a +1,6%, in rallentamento rispetto al +1,7% del mese precedente. Infine, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), escludendo i tabacchi, non mostra variazioni congiunturali e si attesta a +1,4% su base tendenziale.



