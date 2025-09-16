Indicatore ZEW: la fiducia risale, ma la Germania arranca ancora

Indicatore ZEW: la fiducia risale, ma la Germania arranca ancora

Sembra un paradosso, un segnale contrastante che i mercati finanziari osservano con attenzione: da una parte l'ottimismo risorge, dall'altra la realtà economica quotidiana appare più cupa che mai. Questo è il quadro dipinto dall'ultimo indicatore ZEW, una fotografia dello stato di salute percepito dall'economia tedesca. Il mese di settembre ha portato una parziale tregua per l'indicatore ZEW, che misura la fiducia economica degli esperti finanziari. Dopo un crollo significativo ad agosto, il dato ha mostrato una stabilizzazione, raggiungendo quota 37,3 punti.

Questo significa un miglioramento di 2,6 punti rispetto al mese precedente. È un segnale che potrebbe far sperare in una ripresa della fiducia.



Nonostante questo timido recupero nelle aspettative, la percezione della situazione economica attuale in Germania continua a peggiorare. L'indicatore specifico per la situazione corrente si è infatti attestato a meno 76,4 punti, un dato che rappresenta un ulteriore calo di 7,8 punti rispetto al mese precedente.

La dicotomia tra la fiducia e la realtà sul campo appare netta, generando cautela tra gli addetti ai lavori.

Achim Wambach, presidente di ZEW, ha sottolineato una cauta ondata di ottimismo tra gli esperti dei mercati finanziari, pur riconoscendo il deterioramento della situazione economica. Ha anche avvertito che restano "rischi considerevoli", legati in particolare all'incertezza sulla politica tariffaria degli Stati Uniti e al ciclo di riforme che la Germania si appresta a varare. Questi elementi creano un contesto di vigilanza, dove l'ottimismo deve fare i conti con variabili macroeconomiche complesse.


Un barlume di speranza emerge per alcuni settori specifici, in particolare quelli orientati all'export, che avevano subito recenti flessioni significative. Tra le industrie che mostrano un miglioramento, sebbene ancora in territorio negativo per le aspettative, spiccano: il settore automobilistico; l'industria chimica e farmaceutica e il settore metalmeccanico. Questi ambiti, vitali per l'economia tedesca, iniziano a intravedere un orizzonte leggermente meno nebuloso, anche se la strada per una piena ripresa è ancora lunga.

Anche le prospettive per l'intera Eurozona hanno registrato un lieve miglioramento, con l'indicatore che sale a 26,1 punti, ovvero 1,0 punto in più rispetto al mese precedente.

A differenza della Germania, la valutazione della situazione economica nell'Eurozona è cresciuta modestamente, posizionandosi a meno 28,8 punti, un aumento di 2,4 punti sul valore registrato il mese prima.


Questo suggerisce una resilienza più pronunciata per il blocco europeo nel suo complesso, o forse una fase di adattamento differente rispetto alla sua locomotiva economica. La complessità dei segnali richiede un'analisi attenta, per distinguere tra pura fiducia e solidi fondamentali economici.


Indicatore ZEW: la fiducia risale, ma la Germania arranca ancora
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Politica della Privacy e cookie