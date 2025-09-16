Il grido di Draghi per l'Europa: rischiamo la sovranità e futuro tra AI ed energia



Il nostro modello di crescita si sta affievolendo. Le debolezze crescono. Non c'è una via definita per finanziare gli investimenti di cui il continente ha disperatamente bisogno. L'immobilismo, ha rimarcato l'ex premier, non minaccia solo la nostra competitività, ma la nostra stessa capacità di decidere il futuro. Si percepisce una crescente insofferenza tra i cittadini e le imprese, pronti ad agire, ma preoccupati che i governi non colgano la gravità del momento. Spesso si cercano giustificazioni per questa lentezza, ma è pura inerzia. Ci vogliono risultati visibili in mesi, non in anni. Le aree dove l'Unione Europea deve puntare in alto sono fondamentalmente tre:

- rimuovere gli ostacoli alla diffusione delle nuove tecnologie, creando un vero e proprio "28° regime" che permetta alle imprese innovative di operare liberamente, senza la frammentazione dei 27 Paesi membri;

- semplificare la regolamentazione, partendo dal GDPR, eliminando le incertezze giuridiche che rallentano l'uso dei dati per l'addestramento dell'AI;

- favorire l'integrazione verticale dell'AI nell'industria, un settore dove l'Europa detiene un vantaggio significativo grazie alla sua leadership mondiale nell'automazione industriale, una risorsa che rimane sottoutilizzata.



Un altro punto dolente è rappresentato dai costi energetici. I prezzi del gas nell'Unione Europea si attestano ancora quasi quattro volte sopra quelli degli Stati Uniti. I costi dell'energia per le industrie sono in media più che raddoppiati. Se questa forbice non si restringe, la transizione verso un'economia ad alta tecnologia si bloccherà inesorabilmente. Questo aspetto ha un impatto notevole anche sulla corsa ai data center: la richiesta di elettricità crescerà del 70% entro il 2030, e già adesso l'energia incide fino al 40% sui loro costi operativi. Nel campo dell'innovazione tecnologica, ci sono indubbiamente segnali incoraggianti. Progetti per almeno cinque gigafabbriche di AI sono in cantiere, la capacità dei data center è destinata a triplicare nei prossimi sette anni, ed è in arrivo una profonda riforma delle telecomunicazioni. Anche l'adozione delle nuove tecnologie è in aumento, con un ritmo che la BEI (Banca Europea per gli Investimenti) paragona a quello statunitense.



Ma il divario resta marcato. Lo scorso anno, gli Stati Uniti hanno sviluppato quaranta grandi modelli di base di AI, la Cina quindici e l'Europa appena tre. Tra le PMI, l'adozione rimane limitata, oscillando tra il 13 e il 21%. La sfida più grande è consolidare un'AI basata sulla proprietà intellettuale europea, in grado di rafforzare le industrie chiave del continente. La strategia "Apply AI" della Commissione sarà un banco di prova essenziale per il futuro dell'Europa in questo scenario globale in rapida evoluzione.