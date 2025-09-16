Federal Reserve: il momento della verità sui tassi, tra politica e mercati globali



La sua partecipazione era attesa, una volta completate le formalità burocratiche e il giuramento. Nello stesso giorno, anche la governatrice Lisa Cook ha visto confermata la sua posizione, dopo che una corte d'appello statunitense ha dichiarato illegittimo il tentativo di Donald Trump di revocarla. I mercati, sebbene non abbiano reagito in modo spettacolare a queste notizie, hanno comunque colto il segnale di come Donald Trump stia ridefinendo la composizione e, in parte, l'indipendenza percepita della Federal Reserve, modellandone le decisioni e la sua immagine agli occhi del pubblico e delle istituzioni pari. Gli investitori attendono con il fiato sospeso l'esito della riunione di mercoledì della Federal Reserve. Molti operatori di Wall Street hanno già completamente scontato un taglio di 25 punti base. Non manca chi, pur in minoranza, ipotizza una possibilità remota di un taglio più consistente, di 50 punti base. Queste speculazioni prendono forza dalle reiterate richieste di Donald Trump per un taglio dei tassi di interesse "più grande".



In questo clima di attesa, le borse asiatiche hanno toccato nuovi massimi, mentre il dollaro statunitense ha mostrato difficoltà a rafforzarsi. Oltre alle decisioni della Federal Reserve, gli investitori hanno avuto altri dati economici da analizzare. Martedì sono stati pubblicati i dati sul mercato del lavoro del Regno Unito e sulle vendite al dettaglio degli Stati Uniti. La crescita salariale britannica, che rimane elevata, continua a preoccupare la Banca d'Inghilterra, sebbene il mercato del lavoro nel suo complesso mostri segnali di rallentamento. Alcuni numeri chiave dal Regno Unito indicano una situazione complessa:

- I guadagni medi settimanali complessivi, esclusi i bonus, sono probabilmente cresciuti del 4,8% nel periodo maggio-luglio, in calo rispetto al 5,0% di aprile-giugno. - Il tasso di disoccupazione si prevede sia rimasto stabile al 4,7%. La Banca d'Inghilterra è ampiamente attesa mantenere fermo il suo tasso di riferimento questa settimana.



Nonostante il leggero aumento dell'inflazione, una ricerca condotta da Reuters tra gli economisti suggerisce che la BoE potrebbe procedere con un primo taglio dei tassi nel prossimo trimestre, seguito da un altro all'inizio del prossimo anno, una manovra che segnalerebbe un approccio cauto verso la normalizzazione monetaria.