Come ChatGPT viene usata per il lavoro e la nostra vita



Sono state monitorate in modo rigoroso e nel rispetto della privacy ben 1,5 milioni di conversazioni, tracciando l'evoluzione dell'uso di ChatGPT dal suo lancio tre anni fa. Data la mole del campione e i 700 milioni di utenti attivi settimanali di ChatGPT, questo lavoro rappresenta l'indagine più completa mai pubblicata sull'utilizzo reale dell'AI da parte dei consumatori. Pur concentrandosi sull'uso individuale, i risultati evidenziano una chiara creazione di valore economico, sia nell'ambito lavorativo sia al di fuori di esso. L'adozione di questa tecnologia si è allargata ben oltre i primi gruppi di utilizzatori. I divari iniziali stanno diminuendo, rendendo l'AI sempre più democratica. Entro la metà del 2025, i primi squilibri di genere nell'utilizzo di ChatGPT si sono ridotti in modo significativo, con un'adozione che rispecchia ormai la popolazione adulta generale. Nel gennaio 2024, tra gli utenti con nomi classificabili come maschili o femminili, il 37% aveva nomi tipicamente femminili. Entro luglio 2025, quella percentuale è salita a oltre la metà, raggiungendo il 52%.





Non solo un fenomeno occidentale, ChatGPT è diventato uno strumento globalmente accessibile, con una crescita particolarmente rapida nei paesi a basso e medio reddito. A maggio 2025, i tassi di crescita dell'adozione di ChatGPT nei paesi con il reddito più basso superavano di oltre quattro volte quelli nei paesi con il reddito più alto.

L'uso di ChatGPT da parte dei consumatori ruota principalmente attorno all'esecuzione di compiti quotidiani. Tre quarti delle conversazioni vertono su: - ottenere consigli pratici; - cercare informazioni; - scrivere testi. La scrittura rappresenta il compito lavorativo più comune, mentre la programmazione e l'espressione personale rimangono attività di nicchia. I modelli di utilizzo si possono raggruppare in tre categorie principali: Chiedere, Fare ed Esprimere.

Circa la metà dei messaggi, il 49%, rientra nella categoria "Chiedere". Questa è una categoria in crescita e altamente apprezzata, a dimostrazione di come le persone valorizzino ChatGPT soprattutto come consulente, più che per la semplice esecuzione di compiti.



Il "Fare", che costituisce il 40% dell'utilizzo, include interazioni orientate al compito come la stesura di testi, la pianificazione o la programmazione, dove il modello viene impiegato per generare risultati o completare lavori pratici. Circa un terzo di questo utilizzo è legato al lavoro. Infine, "Esprimere", pari all'11% dell'utilizzo, cattura impieghi che non sono né chiedere né fare, coinvolgendo solitamente riflessioni personali, esplorazioni e momenti di svago.

L'impatto economico di ChatGPT si estende sia alla sfera professionale sia a quella personale. Circa il 30% dell'utilizzo da parte dei consumatori è legato al lavoro, mentre circa il 70% è non lavorativo. Entrambe le categorie continuano a crescere nel tempo, sottolineando il duplice ruolo di ChatGPT come strumento di produttività e come motore di valore per i consumatori nella vita di tutti i giorni. In alcuni casi, sta generando un valore che le misure tradizionali, come il PIL, faticano a cogliere. Un modo chiave in cui viene creato valore è attraverso il supporto decisionale: ChatGPT contribuisce a migliorare il giudizio e la produttività, specialmente nei lavori ad alta intensità di conoscenza.



A mano a mano che le persone scoprono questi e altri benefici, l'utilizzo si intensifica. Le diverse coorti di utenti, infatti, aumentano la loro attività nel tempo grazie a modelli migliorati e alla scoperta di nuovi casi d'uso. Questi risultati, frutto della più vasta ricerca sull'utilizzo di ChatGPT da parte dei consumatori finora realizzata, non mostrano solo chi usa l'AI e per quali scopi. Essi rivelano anche come stia creando un valore economico reale, sempre più centrale nel lavoro e nella vita quotidiana delle persone. Per i dettagli completi, la metodologia e i controlli di robustezza, è possibile consultare il working paper completo. Prevediamo di analizzare come questi risultati potranno evolvere man mano che il prodotto cambierà e verranno introdotte nuove capacità.

Clicca per ingrandire l'immagine

