L'export italiano rallenta ad agosto: -2,7% su mese e -1,1% su anno. Cresce il surplus

L'Italia ha visto un rallentamento inaspettato delle sue esportazioni ad agosto, un dato che interrompe due mesi di crescita e solleva interrogativi sulle dinamiche dei mercati globali. La flessione mensile si concentra principalmente sui paesi extra Unione Europea, anche se le vendite all'interno del blocco mostrano una notevole tenuta. Questo scenario emerge chiaramente dalle ultime rilevazioni dell'ISTAT, che segnalano anche una diminuzione dei prezzi all'importazione, influenzata soprattutto dal settore energetico.

Nel dettaglio, le stime dell'ISTAT per agosto 2025 indicano una contrazione congiunturale delle esportazioni del 2,7%, affiancata da una flessione più marcata delle importazioni, pari al 3,7%.



La debolezza delle vendite si deve in gran parte a una netta riduzione del 7,7% verso l'area extra UE. Al contrario, le esportazioni dirette verso l'area UE hanno registrato un incremento del 2,1%, un segnale di resilienza che comunque non è bastato a compensare il calo generale.

Questa dinamica congiunturale riflette in parte l'effetto delle eccezionali vendite di mezzi di navigazione marittima avvenute a luglio 2025; senza questo specifico dato, la flessione congiunturale sarebbe stata più contenuta, stimata intorno all'1,5% anziché al 2,7%.

Anche su base annua, la flessione dell'export dell'1,1% in termini monetari, e del 2,8% in volume, è un effetto diretto della contrazione verso i mercati extra UE, scesi del 7,0%. Questa marcata diminuzione ha più che annullato la crescita, pur significativa, del 5,4% registrata verso i paesi dell'Unione Europea. Sul fronte delle importazioni, si osserva una flessione tendenziale del 3,0% in valore, risultato di minori acquisti sia dall'area UE (-3,0%) sia dall'area extra UE (-2,9%).


Anche i volumi importati sono diminuiti del 4,1%. I prezzi all'import, dopo due mesi di leggeri aumenti, sono tornati a scendere su base mensile, con i prodotti energetici a guidare il ribasso; la loro flessione annuale si mantiene stabile al -3,0%.

Analizzando i primi otto mesi del 2025, il quadro complessivo mostra una crescita tendenziale dell'export pari al 2,6%. Questo risultato positivo è stato sostenuto da settori specifici:

- Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, con un balzo del +34,8%;

- Mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli, che hanno visto un aumento del +12,1%;

- Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, cresciuti del +4,8%;

- Prodotti alimentari, bevande e tabacco, anch'essi con un incremento del +4,8%.

Comunque, non tutti i comparti hanno performato bene. Si sono registrate riduzioni significative nelle vendite di coke e prodotti petroliferi raffinati (-15,6%) e di autoveicoli (-9,3%).


Guardando ad agosto, fra i settori che hanno maggiormente contribuito alla flessione tendenziale dell'export troviamo:

- Macchinari e apparecchi non classificati altrove (n.C.A.), con un calo del -5,6%;

- Articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti n.C.A., che hanno subito una forte contrazione del -19,8%;

- Articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili, con una diminuzione del -9,5%.

Tuttavia, alcuni settori hanno continuato a brillare. Le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici sono cresciute del +15,1%; i metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti hanno segnato un +14,0%; il coke e prodotti petroliferi raffinati un +11,4%; e i prodotti alimentari, bevande e tabacco un più modesto ma comunque positivo +0,7%.

L'analisi per paese rivela chi ha frenato le vendite italiane e chi, invece, le ha sostenute. I contributi negativi più significativi alla flessione dell'export nazionale sono arrivati da: Stati Uniti (-21,1%), Turchia (-25,9%), e Cina (-16,3%).


Sul fronte opposto, diverse nazioni hanno fornito spinta, con i contributi positivi più ampi registrati da: Francia (+20,6%); Spagna (+9,4%); Paesi Bassi (+13,5%); Regno Unito (+7,3%); e Belgio (+8,8%).

In questo scenario di fluttuazioni, il saldo commerciale italiano ad agosto 2025 si attesta a +2.050 milioni di euro, segnando un miglioramento rispetto ai +1.335 milioni dello stesso mese dell'anno precedente. Il deficit energetico, in particolare, ha mostrato una riduzione notevole, passando da -4.120 milioni di euro ad agosto 2024 a -3.431 milioni ad agosto 2025. L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici, pari a +5.481 milioni di euro, ha mantenuto una sostanziale stabilità, confrontabile con i +5.454 milioni di un anno prima, dimostrando la solidità di una parte cruciale dell'economia italiana.


L'export italiano rallenta ad agosto: -2,7% su mese e -1,1% su anno. Cresce il surplus
Clicca per ingrandire l'immagine

