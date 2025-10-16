L'export italiano rallenta ad agosto: -2,7% su mese e -1,1% su anno. Cresce il surplus



La debolezza delle vendite si deve in gran parte a una netta riduzione del 7,7% verso l'area extra UE. Al contrario, le esportazioni dirette verso l'area UE hanno registrato un incremento del 2,1%, un segnale di resilienza che comunque non è bastato a compensare il calo generale.

Questa dinamica congiunturale riflette in parte l'effetto delle eccezionali vendite di mezzi di navigazione marittima avvenute a luglio 2025; senza questo specifico dato, la flessione congiunturale sarebbe stata più contenuta, stimata intorno all'1,5% anziché al 2,7%.

Anche su base annua, la flessione dell'export dell'1,1% in termini monetari, e del 2,8% in volume, è un effetto diretto della contrazione verso i mercati extra UE, scesi del 7,0%. Questa marcata diminuzione ha più che annullato la crescita, pur significativa, del 5,4% registrata verso i paesi dell'Unione Europea. Sul fronte delle importazioni, si osserva una flessione tendenziale del 3,0% in valore, risultato di minori acquisti sia dall'area UE (-3,0%) sia dall'area extra UE (-2,9%).



Anche i volumi importati sono diminuiti del 4,1%. I prezzi all'import, dopo due mesi di leggeri aumenti, sono tornati a scendere su base mensile, con i prodotti energetici a guidare il ribasso; la loro flessione annuale si mantiene stabile al -3,0%.

Analizzando i primi otto mesi del 2025, il quadro complessivo mostra una crescita tendenziale dell'export pari al 2,6%. Questo risultato positivo è stato sostenuto da settori specifici:

- Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, con un balzo del +34,8%;

- Mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli, che hanno visto un aumento del +12,1%;

- Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, cresciuti del +4,8%;

- Prodotti alimentari, bevande e tabacco, anch'essi con un incremento del +4,8%.

Comunque, non tutti i comparti hanno performato bene. Si sono registrate riduzioni significative nelle vendite di coke e prodotti petroliferi raffinati (-15,6%) e di autoveicoli (-9,3%).





Guardando ad agosto, fra i settori che hanno maggiormente contribuito alla flessione tendenziale dell'export troviamo:

- Macchinari e apparecchi non classificati altrove (n.C.A.), con un calo del -5,6%;

- Articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti n.C.A., che hanno subito una forte contrazione del -19,8%;

- Articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili, con una diminuzione del -9,5%.

Tuttavia, alcuni settori hanno continuato a brillare. Le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici sono cresciute del +15,1%; i metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti hanno segnato un +14,0%; il coke e prodotti petroliferi raffinati un +11,4%; e i prodotti alimentari, bevande e tabacco un più modesto ma comunque positivo +0,7%.

L'analisi per paese rivela chi ha frenato le vendite italiane e chi, invece, le ha sostenute. I contributi negativi più significativi alla flessione dell'export nazionale sono arrivati da: Stati Uniti (-21,1%), Turchia (-25,9%), e Cina (-16,3%).





Sul fronte opposto, diverse nazioni hanno fornito spinta, con i contributi positivi più ampi registrati da: Francia (+20,6%); Spagna (+9,4%); Paesi Bassi (+13,5%); Regno Unito (+7,3%); e Belgio (+8,8%).

In questo scenario di fluttuazioni, il saldo commerciale italiano ad agosto 2025 si attesta a +2.050 milioni di euro, segnando un miglioramento rispetto ai +1.335 milioni dello stesso mese dell'anno precedente. Il deficit energetico, in particolare, ha mostrato una riduzione notevole, passando da -4.120 milioni di euro ad agosto 2024 a -3.431 milioni ad agosto 2025. L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici, pari a +5.481 milioni di euro, ha mantenuto una sostanziale stabilità, confrontabile con i +5.454 milioni di un anno prima, dimostrando la solidità di una parte cruciale dell'economia italiana.