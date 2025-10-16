Istat: l'inflazione a settembre mostra una stabilità che inganna il carrello della spesa





Abbiamo assistito a un rallentamento significativo per i prezzi dei servizi relativi ai trasporti, che sono scesi da un robusto +3,5% ad un più contenuto +2,4%. Anche gli alimentari non lavorati hanno visto attenuare il loro aumento, passando da +5,6% a +4,8%. Dall'altra parte, si è verificata una decisa accelerazione per gli energetici regolamentati, che sono balzati da +12,9% a +13,9%, e un recupero per gli energetici non regolamentati, i quali hanno ridotto la loro flessione da -6,3% a -5,2%.

L'inflazione di fondo, che esclude le componenti più volatili come energia e alimentari freschi, ha mostrato un lieve calo, passando da +2,1% a +2,0%. Anche il dato al netto dei soli beni energetici ha seguito questa tendenza, scendendo da +2,3% a +2,1%. Interessante notare come la dinamica tendenziale dei beni sia rimasta stabile a +0,6%, mentre quella dei servizi ha subito un leggero assestamento, passando da +2,7% a +2,6%. Conseguentemente, il divario inflazionistico tra servizi e beni si è ridotto, attestandosi a +2,0 punti percentuali rispetto ai +2,1 punti percentuali del mese precedente.





Il cosiddetto carrello della spesa, che include i beni alimentari, per la cura della casa e della persona, ha rallentato la sua crescita annuale, passando da +3,4% a +3,1%. Ciononostante, i prodotti ad alta frequenza d'acquisto hanno evidenziato un'accelerazione, incrementando dal +2,3% al +2,6%. La variazione congiunturale negativa dell'indice generale è stata influenzata principalmente dalla diminuzione dei prezzi dei servizi di trasporto, pari a -3,3%, e degli alimentari lavorati, scesi dello -0,5%. Questa contrazione è stata solo in parte compensata dall'aumento degli alimentari non lavorati, che hanno visto una crescita dello +0,6%.

Guardando al futuro prossimo, l'inflazione acquisita per l'intero anno 2025 è fissata a +1,7% per l'indice generale e a +2,0% per la componente di fondo. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, ha registrato una variazione mensile del -0,1% e un aumento annuo del +1,4% rispetto a settembre 2024.

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), invece, ha segnato un incremento dell'1,3% su base mensile, effetto della fine dei saldi estivi non considerati dal NIC, e del +1,8% rispetto a settembre 2024, in aumento rispetto al +1,6% del mese precedente e in linea con la stima preliminare.



Nel terzo trimestre del 2025, i prezzi al consumo misurati dall'IPCA hanno mostrato aumenti più contenuti per le famiglie con bassi livelli di spesa, pari a +1,7%, ma lievemente superiori per quelle con livelli di spesa elevati, attestandosi a +1,8%.