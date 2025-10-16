Eurozona: ad agosto bilancia commerciale in surplus per un miliardo. Export in calo su anno



Questo risultato, però, segna una diminuzione rispetto ai 3,0 miliardi di euro registrati nell'agosto del 2024. Le esportazioni di beni dall'Area dell'euro verso il resto del mondo sono arrivate a 205,9 miliardi di euro nell'agosto 2025. Questo valore rappresenta un calo del 4,7% se paragonato ai 216,0 miliardi di euro dell'agosto precedente. Allo stesso tempo, le importazioni dal resto del mondo sono diminuite del 3,8%, attestandosi a 204,9 miliardi di euro contro i 213,0 miliardi di euro di agosto 2024. Il saldo commerciale dell'Area dell'euro ha subìto una notevole flessione anche rispetto a luglio 2025. L'avanzo, infatti, è sceso drasticamente da 12,7 miliardi di euro a un più modesto miliardo di euro in un solo mese. Questa contrazione è da attribuire principalmente a una forte riduzione del surplus nel settore dei macchinari e veicoli, passato da 18,0 miliardi di euro a 7,8 miliardi di euro. Confrontando agosto 2025 con agosto 2024, il saldo dell'Area dell'euro ha registrato una diminuzione di 2,0 miliardi di euro.



Una delle cause principali di questo cambiamento è il calo del surplus per i prodotti chimici, che è diminuito da 22,9 miliardi di euro ad agosto 2024 a 18,0 miliardi di euro ad agosto 2025. Non solo i prodotti chimici, ma anche il settore dei macchinari e veicoli ha visto il suo avanzo scendere da 9,0 miliardi di euro ad agosto 2024 a 7,8 miliardi di euro ad agosto 2025. Considerando il periodo più ampio da gennaio ad agosto 2025, l'Area dell'euro ha comunque mantenuto un surplus complessivo di 107,1 miliardi di euro. Questo dato si confronta con i 123,3 miliardi di euro dello stesso periodo nel 2024. Le esportazioni di beni verso il resto del mondo sono aumentate del 2,6%, raggiungendo 1.945,2 miliardi di euro. Parallelamente, le importazioni sono cresciute del 3,7%, arrivando a 1.838,1 miliardi di euro. Il commercio intra-Area dell'euro ha anch'esso mostrato una crescita, salendo a 1.730,6 miliardi di euro, un incremento dell'1,4% rispetto al periodo gennaio-agosto 2024.



Per l'intera Unione Europea, la situazione si presenta con un deficit. Il saldo commerciale con il resto del mondo nell'agosto 2025 ha evidenziato un disavanzo di 5,8 miliardi di euro, in peggioramento rispetto ai -2,4 miliardi di euro registrati nell'agosto 2024. Le esportazioni extra-UE di beni sono calate del 6,7%, attestandosi a 183,6 miliardi di euro rispetto ai 196,8 miliardi di euro dell'anno precedente. Le importazioni dal resto del mondo hanno mostrato una diminuzione del 4,9%, raggiungendo 189,4 miliardi di euro, contro i 199,3 miliardi di euro di agosto 2024. Anche il saldo commerciale dell'UE ha subito un deterioramento rispetto a luglio 2025, passando da un avanzo di 11,4 miliardi di euro a un deficit di 5,8 miliardi di euro. Questo mutamento è stato causato in gran parte da una significativa riduzione dell'avanzo nel comparto dei macchinari e veicoli, che è crollato da 20,7 miliardi di euro a luglio 2025 a 7,2 miliardi di euro ad agosto 2025.



Inoltre, il disavanzo per altri beni manifatturieri è peggiorato, passando da -3,2 miliardi di euro a -6,8 miliardi di euro nello stesso arco temporale. Il raffronto con agosto 2024 mostra un calo di 3,4 miliardi di euro nel saldo dell'UE. Questa diminuzione è attribuibile soprattutto alla contrazione del surplus nel settore dei prodotti chimici, sceso da 20,6 miliardi di euro ad agosto 2024 a 15,3 miliardi di euro ad agosto 2025. Anche i macchinari e i veicoli hanno visto il loro saldo ridursi, passando da 11,0 miliardi di euro ad agosto 2024 a 7,2 miliardi di euro ad agosto 2025. Nel periodo gennaio-agosto 2025, l'Unione Europea ha registrato un surplus di 85,6 miliardi di euro, valore inferiore ai 106,6 miliardi di euro dello stesso periodo nel 2024. Le esportazioni extra-UE sono aumentate del 2,5%, toccando i 1.755,5 miliardi di euro, mentre le importazioni sono cresciute del 4,0%, raggiungendo i 1.669,9 miliardi di euro.



Il commercio intra-UE ha visto un incremento dell'1,8%, arrivando a 2.718,6 miliardi di euro nel periodo gennaio-agosto 2025.