Per Google l'AI generativa potrebbe far crescere il PIL italiano dell'8% in 10 anni

Parallelamente, Google.org, il braccio filantropico di Google, ha stanziato un grant di 1,5 milioni di euro all'impresa sociale Fondo per la Repubblica Digitale per formare persone in situazioni di vulnerabilità, offrendo loro competenze nell'ambito dell'AI nei settori del Made in Italy.

Inoltre, il Center for Public Impact, con il supporto dell'AI Opportunity Fund: Europe di Google.org, fornirà formazione e risorse finanziarie a cinque organizzazioni italiane. Queste si concentreranno sul supporto a donne nel settore tecnologico e turistico, migranti a rischio di senzatetto, persone con disabilità in cerca di lavoro e giovani con difficoltà di accesso a impieghi di qualità.

L'obiettivo di queste iniziative è rafforzare la resilienza della forza lavoro italiana di fronte alle sfide e alle opportunità presentate dall'AI generativa, promuovendo una crescita economica inclusiva e sostenibile in tutto il paese.

