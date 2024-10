Intel e AMD creano un gruppo di consulenza per cambiare il futuro dell'architettura x86



Intel e AMD hanno ufficializzato la nascita dell'x86 Ecosystem Advisory Group, un'iniziativa che riunisce alcune delle più grandi realtà tecnologiche per migliorare l'interoperabilità e semplificare lo sviluppo software dell’ecosistema x86. Tra i membri fondatori del gruppo spiccano nomi come Broadcom, Dell, Google, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc., Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle e Red Hat, oltre a figure iconiche del settore come Linus Torvalds e Tim Sweeney.