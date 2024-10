Cambio euro-dollaro: una settimana di declino, BCE attenta alla disinflazione



Il cambio euro-dollaro ha perso il 2,7% in appena due settimane, scendendo sotto la soglia di 1,09. Questa settimana la Banca Centrale Europea (BCE) si riunirà per la penultima volta nel 2023 per decidere sui tassi di interesse, con il mercato che prevede un terzo taglio dello 0,25%. L'inflazione nell'Eurozona è scesa sotto il target del 2% a settembre, mentre l'economia nell'area sta rallentando, spingendo la BCE a un atteggiamento prudente in vista dei prossimi mesi.

La BCE e la disinflazione

La BCE sta affrontando una disinflazione più rapida del previsto, causata da un'economia in difficoltà. La decisione di tagliare i tassi di interesse è in parte influenzata dal cambio euro-dollaro. La Federal Reserve (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti, non sembra intenzionata a tagliare i tassi a breve, nonostante i timori di una possibile recessione negli Stati Uniti. Il cambio euro-dollaro in calo suggerisce che il mercato si aspetta tagli più rapidi da parte della BCE rispetto alla Fed, con i capitali che si spostano verso gli Stati Uniti, dove offrono rendimenti più elevati.

Un euro debole, però, potrebbe avere conseguenze negative per l'Eurozona. Il costo delle importazioni aumenterebbe, con il rischio di un ritorno dell'inflazione nei prossimi mesi. Questo indurrà la BCE a essere cauta nelle sue prossime decisioni, soprattutto in vista delle elezioni presidenziali americane del 5 novembre.

L'impatto delle elezioni USA sul cambio euro-dollaro

La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane potrebbe portare a una politica economica più aggressiva, con tagli alle tasse e dazi anti-dumping. Questa situazione riporterebbe in auge la "Trumpflation", un aumento delle aspettative inflazionistiche. La Fed, in questo scenario, potrebbe rallentare il ritmo dei tagli ai tassi, anche se la Casa Bianca premerebbe per un costo del denaro ai minimi termini.

L'incertezza dell'esito elettorale e le potenziali conseguenze per l'economia europea pesano sul cambio euro-dollaro. L'Europa è in balia delle mosse degli Stati Uniti, e una possibile guerra commerciale tra gli USA e la Cina danneggerebbe le esportazioni dell'Eurozona, un fattore chiave per la crescita economica del blocco.

Il cambio euro-dollaro ha toccato quota 1,60 prima della crisi finanziaria del 2008 e ha raggiunto i minimi da venti anni a 0,95 nel 2021. Il futuro del cambio dipenderà dalle decisioni della BCE, dalla politica economica americana e dall'andamento delle relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina.