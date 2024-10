Banche Usa in crescita, ma reazioni del mercato diverse



Il terzo trimestre 2024 si è chiuso con risultati positivi per le principali banche statunitensi, con utili superiori alle aspettative degli analisti. Tuttavia, le reazioni del mercato sono state diverse, con alcuni titoli che hanno registrato guadagni e altri che hanno perso terreno.

Banche Usa in crescita: risultati migliori delle attese

Nonostante le diverse realtà, tutte le principali banche statunitensi hanno superato le stime degli analisti per il terzo trimestre 2024. Bank of America ha registrato un calo del 12% degli utili, ma ha comunque superato le aspettative con un utile per azione di 0,81 euro rispetto ai 0,76 euro previsti da FactSet. Anche Goldman Sachs ha registrato utili per azione pari a 8,4 dollari, superiori alle stime di 6,89 dollari, mentre Citi ha riportato un utile per azione di 1,51 dollari, superando le aspettative di 1,31 dollari.

Reazioni del mercato diverse

La performance delle banche, nonostante i risultati positivi, ha generato reazioni diverse da parte del mercato. Nel pomeriggio del 15 ottobre, i titoli di Goldman e BofA hanno registrato un rialzo, mentre il titolo di Citi è sceso, pur rimanendo in territorio positivo rispetto all'inizio dell'anno. Questa disparità di reazioni potrebbe essere dovuta a diversi fattori, tra cui le prospettive di crescita futura e le strategie adottate da ciascuna banca.