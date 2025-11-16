La scorsa settimana tra business ed ecomonia: dalla crisi a Wall Street alla geopolitica





Nel frattempo, il panorama economico globale riflette le grandi, e a volte rischiose, puntate sul futuro tecnologico. SoftBank, il gigante giapponese della tecnologia, ha venduto la sua intera partecipazione in Nvidia incassando 5,8 miliardi di dollari. L'obiettivo di questa massiccia operazione di cassa è finanziare altri investimenti AI strategici, tra cui spiccano il progetto Stargate e l'ipotetico hub per l'AI e la robotica da mille miliardi di dollari che potrebbe nascere in Arizona. Solo l'investimento in OpenAI, partner fondamentale nel progetto Stargate, ammonta a 30 miliardi di dollari. Nonostante la conglomerata abbia registrato un reddito netto di 2,5 trilioni di yen (16,2 miliardi di dollari) nell'ultimo trimestre, raddoppiando il profitto rispetto all'anno precedente grazie ai guadagni dei Vision Funds, il mercato ha reagito con nervosismo.

La notizia dell’uscita di SoftBank da Nvidia ha causato un calo nel prezzo delle azioni della stessa SoftBank, un segnale della forte incertezza che circonda le enormi scommesse sul settore AI.



Questa volatilità ha portato il Nasdaq Composite a perdere inizialmente il 3% in una settimana, prima di una parziale ripresa. L'azienda AMD ha sorpreso gli scettici con un forte aumento del prezzo delle azioni, a seguito della previsione di vendite eccezionali per i suoi chip dedicati all'AI.

Il nodo di Tesla e gli scenari internazionali

Le azioni di Tesla faticano a recuperare il terreno perso dopo che gli azionisti hanno approvato il pacchetto retributivo da mille miliardi di dollari per Elon Musk. Il dirigente otterrà questo compenso colossale solo se Tesla raggiungerà obiettivi finanziari e di vendita estremamente ambiziosi, inclusi quelli relativi allo sviluppo dell'AI. Durante l'assemblea degli azionisti, Musk è salito sul palco affiancato da robot danzanti, una mossa che ha rafforzato l'immagine dell'azienda come pioniera della robotica. Un altro colosso tecnologico, Foxconn, ha visto i ricavi derivanti dai server AI e dalle apparecchiature per data center superare, per il secondo trimestre consecutivo, quelli derivanti dal suo tradizionale business dell'elettronica di consumo, come l'assemblaggio dell'iPhone.



L'azienda ha annunciato l'imminente ufficializzazione di un accordo con OpenAI.

Sul fronte geopolitico, le tensioni continuano a inasprirsi. La portaerei USS Gerald R. Ford, la più grande nave da guerra del mondo, è arrivata nelle acque dell'America Latina. Questo dispiegamento militare, ordinato da Donald Trump, mira a contrastare il contrabbando di droga via mare. Mentre la speculazione su un'invasione americana per rovesciare Nicolás Maduro in Venezuela è diffusa, il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha ordinato ai suoi servizi di intelligence di interrompere la condivisione di informazioni con gli Stati Uniti.

Un drammatico scontro in una prigione dell'Ecuador ha provocato la morte di almeno 31 detenuti, molti dei quali sono stati impiccati. Il servizio carcerario ha spiegato che la violenza è esplosa quando i detenuti si sono opposti al trasferimento in un nuovo carcere di massima sicurezza. Il presidente Daniel Noboa sostiene che questa nuova struttura sia essenziale per smantellare le reti criminali che operano all'interno delle prigioni.





Il petrolio russo e le crisi regionali

In un momento di forte polarizzazione globale, la russa Lukoil è stata travolta dalla crisi dopo che gli Stati Uniti hanno bloccato la proposta di vendita dei suoi asset internazionali al gruppo di trading di materie prime Gunvor. A causa delle sanzioni americane sull'energia russa, in vigore dal 21 novembre, Lukoil è obbligata a cedere le sue partecipazioni. Il Dipartimento del Tesoro USA ha rifiutato di concedere la licenza a Gunvor, definendo il gruppo, in un post sui social media, come "un burattino del Cremlino". Gunvor ha respinto l'affermazione come "fondamentalmente disinformata e falsa". Ora Lukoil deve trovare un nuovo acquirente o svalutare gli asset.

Le relazioni tra la Cina e il Giappone si sono aggravate dopo che il nuovo primo ministro giapponese, Takaichi Sanae, ha suggerito che qualsiasi attacco cinese a Taiwan metterebbe a rischio la sopravvivenza del Giappone stesso, giustificando una risposta militare.



I media statali cinesi l'hanno descritta come una "seminatrice di guai", mentre il console cinese a Osaka ha espresso sui social media un commento poi cancellato, suggerendo che la testa della signora Takaichi dovesse essere tagliata.

Scandali e mercati in Europa

Nel Regno Unito, la BBC ha visto le dimissioni del suo direttore generale a seguito di rivelazioni riguardanti un programma che ha manipolato due parti separate di un discorso di Donald Trump del 6 gennaio 2021, creando un'impressione distorta delle sue osservazioni prima dell'assalto a Capitol Hill. Anche il capo delle notizie della BBC si è dimesso in seguito allo scandalo.

I dati economici britannici recenti sono risultati tiepidi. L'economia è cresciuta solo dell'1,3% su base annua nel terzo trimestre, e dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Il tasso di disoccupazione è salito al 5%, il livello più alto dalla fine del 2020 e l'inizio del 2021, periodo segnato dalla pandemia.



Questi segnali di debolezza hanno, paradossalmente, spinto l'indice azionario FTSE 100 a un livello record. Gli investitori credono che la Banca d'Inghilterra sia ormai costretta a tagliare i tassi di interesse nel prossimo meeting di dicembre.

In Turchia, i procuratori stanno chiedendo una pena detentiva che potrebbe arrivare fino a 2.352 anni per Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul, attualmente detenuto in attesa di processo per presunta corruzione. I suoi sostenitori denunciano motivazioni politiche, considerando Imamoglu il principale sfidante del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

La guerra dei farmaci dimagranti

La forte competizione nel mercato dei farmaci per la perdita di peso è stata evidente nella battaglia per l'acquisizione di Metsera, una società biotech specializzata in trattamenti per l'obesità. Pfizer ha vinto la gara d'appalto con un accordo che potrebbe valere fino a 10 miliardi di dollari.



L'offerta di Pfizer è stata aumentata dopo che Novo Nordisk aveva presentato una proposta rivale. Il processo è persino finito in tribunale, quando Pfizer ha tentato, senza successo, di bloccare la proposta di Novo Nordisk. Sebbene Metsera abbia definito la controversia legale di Pfizer una "sciocchezza", ha infine accettato l'accordo di Pfizer perché il piano di Novo Nordisk rischiava una contestazione antitrust.

Infine, Beyond Meat ha riportato un'altra perdita netta trimestrale, accompagnata da previsioni di vendita al di sotto delle attese. L'azienda produttrice di carne a base vegetale era l'idolo di Wall Street nel 2019, quando il suo titolo sfiorò i 240 dollari. Ma la pandemia e l'aumento del costo della vita hanno spinto i consumatori a evitare i suoi prodotti costosi. Nonostante il prezzo delle azioni sia crollato, la società è recentemente risorta come una "meme stock", aumentando di quasi il 600% in soli tre giorni a ottobre.



