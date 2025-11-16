Il grande respiro dell'oro: perché la corsa verso i 5.000 dollari l'oncia è appena iniziata



La pressione di vendita ha causato un leggero ridimensionamento dei prezzi. Oggi, 12 novembre, il prezzo spot a Londra è tornato a 4.130 dollari per oncia. Molti potrebbero pensare che la festa sia finita. Nondimeno, per i maggiori specialisti finanziari il meglio deve ancora arrivare. La prospettiva di una crescita ulteriore e prolungata è concreta. La corsa del prezzo dell'oro non solo proseguirà, ma è destinata ad accelerare nei prossimi anni. Una proiezione audace arriva direttamente da JP Morgan Private Bank. Gli specialisti della banca d'affari ritengono che il metallo rifugio per eccellenza possa superare la soglia psicologica dei 5.000 dollari l’oncia entro la fine del 2026. La stima precisa di JP Morgan posiziona l'oro tra i 5.200 e i 5.300 dollari l’oncia (pari a 31,103 grammi) per la fine del prossimo anno. Questo implicherebbe un balzo potenziale di circa il 25% rispetto ai livelli attuali, che per i contratti spot e futures oscillano intorno ai 4.100 dollari. È un pronostico che supera in modo significativo le aspettative di altre grandi istituzioni finanziarie.



Solo due settimane fa, per esempio, Goldman Sachs aveva fissato il suo obiettivo per la fine del 2026 a 4.900 dollari per oncia, un rialzo che a quel tempo veniva considerato "solamente" del 15% sui prezzi correnti. Le quotazioni del metallo giallo mantengono in ogni caso un orientamento strutturalmente rialzista. Diversi fattori macroeconomici potenti agiscono da catalizzatori per questa tendenza di lungo periodo. I due principali motori di questa crescita sono definiti:

- Gli acquisti massicci e costanti da parte delle banche centrali, un elemento cruciale che negli ultimi due anni ha sostenuto la domanda globale di oro in maniera irrinunciabile;

- Le crescenti aspettative di una futura riduzione dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Quando la Federal Reserve taglierà i tassi, il costo opportunità di detenere oro, che non offre cedole, diminuirà drasticamente. Questo scenario, combinato con l’esigenza sempre maggiore degli investitori di diversificare il portafoglio per stabilizzare i rendimenti, rende l’oro un investimento fondamentale in un panorama economico mondiale incerto.



