Wall Street in calo: Powell frena sulle aspettative di tagli dei tassi



I principali indici di Wall Street registrano un forte calo dopo le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che ha escluso un'accelerazione dei tagli ai tassi di interesse. Questo annuncio ha causato un rialzo dei rendimenti dei Treasury statunitensi, esercitando una pressione significativa sui mercati azionari.

Powell frena i tagli dei tassi, Wall Street reagisce

La notizia più importante riguarda le dichiarazioni di Jerome Powell, che hanno raffreddato le aspettative del mercato riguardo a una riduzione più rapida dei tassi di interesse. Questa decisione, presa dalla Federal Reserve, ha portato ad un aumento dei rendimenti dei titoli di stato americani (Treasury), influenzando negativamente la performance delle azioni, soprattutto quelle delle grandi aziende tecnologiche. Il Dow Jones ha perso lo 0,59%, l'S&P 500 l'1,1% e il Nasdaq Composite l'1,74%. L'indice Russell 2000, che rappresenta le small cap, ha subito un calo dello 0,54%.

Movimenti nel portafoglio di Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway, la società di investimento di Warren Buffett, ha annunciato nuovi investimenti in Domino's Pizza, con un conseguente rialzo dell'1,9% per il titolo. Al contrario, la vendita completa della partecipazione in Ulta Beauty ha causato una perdita del 2,3% per quest'ultima. Questi movimenti, seppur rilevanti per le singole aziende coinvolte, non hanno inciso significativamente sulla tendenza generale del mercato, dominata dalla reazione alle parole di Powell.

Tecnologiche in affanno

Le megacap tecnologiche hanno risentito particolarmente del rialzo dei rendimenti dei Treasury. Nvidia ha perso l'1,9%, Apple l'1,5% e Microsoft il 2%. L'indice del settore tecnologico ha registrato una flessione considerevole, attestandosi a circa l'1,6%. Il Nasdaq, fortemente influenzato dal settore tecnologico, ha guidato i ribassi tra i principali indici.