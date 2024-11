Previsioni economiche 2024: Abi prevede nuovo taglio dei tassi BCE



L'Abi (Associazione bancaria italiana) anticipa un'ottimistica previsione: un ulteriore taglio dei tassi di interesse da parte della BCE è atteso per dicembre 2024. Questa notizia segue la tendenza positiva già osservata nel mercato nei mesi precedenti.

Diminuzione dei tassi di interesse

Secondo Giancarlo Torriero, vicedirettore generale vicario dell'Abi, i dati economici recenti indicano una chiara diminuzione dei tassi di mercato. Questa tendenza, iniziata ad ottobre 2023, continua anche in previsione delle decisioni future della BCE. Il report mensile dell'Abi conferma questa analisi, segnalando una diminuzione dell'Euribor a 3 mesi. In particolare, nei primi 16 giorni di novembre 2024, l'Euribor si è attestato a una media del 3,04%, in calo rispetto al 3,17% di ottobre. Tale calo rappresenta una riduzione significativa rispetto al picco di ottobre 2023.

Impatto sui mutui e finanziamenti alle imprese

Questa diminuzione dei tassi ha un impatto diretto sul costo dei mutui e dei finanziamenti alle imprese. Il tasso medio sui nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni è sceso al 3,28% a settembre 2024, rispetto al 3,31% di settembre e al 4,42% di dicembre 2023. Similmente, i finanziamenti alle imprese hanno visto una diminuzione del tasso medio, passando dal 5,45% di dicembre 2023 al 4,60% di ottobre 2024. Una riduzione importante, frutto di una politica monetaria più accomodante. Un'ottima notizia per famiglie e imprese.

Aspettative positive per dicembre

L'Abi considera questa situazione positiva e auspica un ulteriore taglio dei tassi a dicembre. Torriero ha infatti dichiarato che la tendenza osservata suggerisce fortemente questa possibilità. La certezza su costi futuri è fondamentale per gli investimenti, un elemento chiave per la crescita economica del Paese. Una previsione che potrebbe dare nuovo slancio all'economia italiana, almeno così si spera.