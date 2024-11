Investimenti 2024: un cambio di rotta a Wall Street



Un cambio di rotta a Wall StreetGrandi investitori di Wall Street, da Warren Buffett ai maggiori gestori di hedge-fund, modificano le strategie di investimento, abbandonando in parte le big tech a favore di settori tradizionali e mercati internazionali come la Cina. Questo cambiamento riflette una nuova attenzione a settori che potrebbero beneficiare delle politiche monetarie della Federal Reserve e di opportunità di crescita in mercati emergenti.

Meno Big Tech, più diversificazione

Secondo un'analisi di Bloomberg, gli hedge-fund hanno ridotto le partecipazioni in aziende come Amazon e Apple. Il settore tecnologico rimane preponderante nei portafogli, ma la diminuzione delle azioni è significativa. Amazon ha visto una diminuzione di 11 miliardi di dollari nelle partecipazioni, mentre per Apple le riduzioni sono state ben superiori agli incrementi. Anche Berkshire Hathaway, la società di Buffett, ha ridotto la propria partecipazione in Apple del 25%. Le performance del mercato azionario hanno risentito dell'effetto delle Big Tech, con lo S&P 500 in crescita ma il Nasdaq 100, più esposto al settore tecnologico, che ha registrato una crescita molto minore.

Nuove opportunità: Cina e settori tradizionali

Le politiche monetarie meno restrittive della Fed potrebbero avvantaggiare settori come quello automobilistico, immobiliare e quello bancario regionale. Alcuni investitori, come Scion Asset Management, stanno puntando sulla Cina, investendo in aziende come Alibaba, Baidu e JD.com. Buffett, invece, ha investito in settori tradizionali, come l'acquisto di quote in Domino's Pizza e Pool Corp, dimostrando una propensione verso aziende con un profilo di rischio percepito inferiore e un alto potenziale di guadagno. La liquidità di Berkshire Hathaway, superiore a 320 miliardi di dollari, indica una forte capacità di investimento in nuovi settori.

Le scelte di Buffett mostrano un'attenzione selettiva, con disinvestimenti in aziende come Ulta Beauty, Capital One Financial, Charter Communications e Nu Holdings. Un aumento delle partecipazioni si è verificato solo nella società aerospaziale Heico Corp. La strategia di Buffett sembra quindi focalizzata su investimenti a basso rischio e alto rendimento, una scelta coerente con la sua filosofia di investimento a lungo termine.