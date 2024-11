Atua AI entra nel Fondo Buidl di BlackRock



Atua AI, piattaforma AI on-chain, ha raggiunto un traguardo importante: la sua criptovaluta nativa, TUA, è stata inclusa nel prestigioso Fondo Buidl di BlackRock. Questo evento sottolinea l'influenza crescente di Atua AI nei settori blockchain e AI.

Un'alleanza strategica

Il Fondo Buidl di BlackRock investe in progetti blockchain ad alto impatto, puntando su iniziative che promuovono progressi significativi nell'ecosistema Web3. La scelta di Atua AI evidenzia l'impegno della piattaforma a combinare AI e tecnologia blockchain per soluzioni scalabili e sicure per le aziende on-chain. Il supporto finanziario dovrebbe favorire la crescita di Atua AI, consentendo l'espansione dei suoi strumenti e applicazioni AI per le imprese in diversi settori. L'investimento di BlackRock rappresenta un passo verso una più ampia adozione delle soluzioni di Atua AI.

Obiettivi futuri e implicazioni per il mercato

Grazie al Fondo Buidl, Atua AI accelera lo sviluppo di soluzioni decentralizzate, tra cui analisi basate su AI, ottimizzazione delle risorse e automazione operativa. Questo significa un miglioramento della produttività e dell'efficienza per le aziende nello spazio Web3. L'inclusione di TUA nel Fondo Buidl di BlackRock dimostra l'approccio innovativo di Atua AI e il suo impegno nel plasmare il futuro della tecnologia aziendale decentralizzata. Atua AI è ben posizionata per guidare un cambiamento trasformativo nell'economia on-chain, costruendo un ecosistema solido che consente alle imprese di prosperare in un mondo decentralizzato, un'opportunità di crescita notevole per il settore. Questo investimento è un segnale positivo per il futuro dell'AI applicata alle blockchain.

Chi è Atua AI

Atua AI è una piattaforma AI on-chain completa che integra l'intelligenza artificiale con la tecnologia blockchain. Fornisce soluzioni scalabili e sicure per aziende, sviluppatori e creatori, consentendo l'automazione e l'efficienza operativa nel panorama Web3. Il suo successo dimostra il crescente interesse per soluzioni integrate di AI e blockchain nel mondo aziendale.