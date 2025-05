Wall Street e l'Europa caute: la calma dopo la tempesta commerciale tra USA e cina

La sensazione diffusa è che la saga commerciale sia tutt'altro che conclusa e che ulteriori colpi di scena siano inevitabili. Sui listini azionari, i future su Wall Street e in Europa mostrano variazioni minime, segnalando un orientamento attendista. In Asia, il quadro è più variegato. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso in calo dello 0,8%, zavorrato soprattutto dal tonfo di oltre il 5% del titolo Alibaba, i cui risultati non hanno convinto pienamente gli investitori. Un andamento diverso si è visto in Australia, dove le azioni hanno messo a segno un rialzo dello 0,7%. Osservando il panorama generale, il mercato azionario sembra quasi comportarsi come se la guerra tariffaria non fosse mai accaduta. L'indice più ampio di MSCI per l'Asia-Pacifico, esclusa la Giappone, si mantiene appena al di sotto del massimo toccato negli ultimi sette mesi.

Persino le blue chip cinesi, rappresentate dall'indice CSI300, hanno recuperato interamente le perdite accumulate dal 2 aprile. Quella data segna il momento in cui l'allora Presidente Donald Trump aveva annunciato tariffe "reciproche" sul resto del mondo, misure che in seguito sono state sospese. Parallelamente, il mercato obbligazionario, che nelle fasi iniziali era stato penalizzato dal rinnovato "rischio", ha accolto positivamente alcune novità. Dati economici dagli Stati Uniti hanno generato un'eco favorevole: un calo inatteso dei prezzi alla produzione e un dato debole sulle vendite al dettaglio 'core'. Queste cifre hanno spinto gli investitori a rivedere al rialzo le aspettative per i tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. Attualmente, si sconta un totale di 56 punti base di tagli dei tassi per quest'anno, in aumento rispetto ai 49 punti base previsti in precedenza.

Il rendimento dei Treasury decennali, termometro cruciale del mercato obbligazionario statunitense, è sceso di 3 punti base venerdì, estendendo il calo di 7 punti base già registrato la notte precedente. Nel frattempo, l'ex inquilino della Casa Bianca si è dedicato negli ultimi giorni a promuovere intese in Medio Oriente, inclusa una potenziale sulla questione nucleare con l'Iran. I commenti di Trump su un accordo vicino con Teheran hanno innescato un calo del 2% dei prezzi del petrolio nella giornata di giovedì. I mercati globali, nondimeno, rimangono focalizzati e desiderosi di vedere progressi concreti nei negoziati commerciali con la Cina e di conoscere i dettagli di nuovi accordi con altre nazioni, dopo quello già siglato con la Gran Bretagna. È fondamentale tenere presente che le tariffe imposte dagli USA sono tuttora considerevolmente più alte rispetto ai livelli precedenti l'avvio della crociata commerciale da parte di Trump.



In effetti, si collocano sui valori massimi dagli anni '30, un paragone che rende l'idea della portata del cambiamento. La conferma dell'impatto di questa politica arriva anche dalle aziende: Walmart, il gigante della distribuzione a livello mondiale, ha già preannunciato che sarà costretta ad aumentare i prezzi alla clientela nel corso di questo mese proprio a causa degli elevati costi derivanti dai dazi. Questo è un segnale chiaro di ulteriori difficoltà in arrivo per i consumatori americani. Anche se i dati più recenti sull'inflazione negli Stati Uniti sono apparsi tutto sommato moderati, potrebbe essere soltanto una questione di tempo prima che l'effetto delle tariffe inizi a palesarsi in modo più evidente nelle cifre concrete. Proprio quei dati che la Federal Reserve ha indicato di voler monitorare con grande attenzione prima di definire la propria strategia di risposta alle incertezze generate dal quadro commerciale.



L'agenda economica in Europa e negli USA in questi giorni non presenta appuntamenti di rilievo particolarmente numerosi. Negli Stati Uniti, tra le pubblicazioni attese per venerdì figurano i dati sui prezzi all'importazione relativi ad aprile e l'indagine sul sentiment dei consumatori condotta dall'Università del Michigan. Quest'ultima, in particolare, potrebbe offrire indicazioni utili per valutare come le manovre tariffarie di Trump stiano influenzando la fiducia e le prospettive delle famiglie americane.