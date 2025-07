La sorpresa sui prezzi stravolge i piani della Federal Reserve: cosa succede a Wall Street?

Questo si è verificato dopo che i trader hanno ridotto le aspettative di tagli ai tassi di interesse negli Stati Uniti quest'anno, in un contesto di aumento dei prezzi per beni come caffè e divani, mentre per articoli al momento esenti da dazi, come le automobili, i costi sono rimasti stabili. L'attenzione si è spostata in modo netto sui dati relativi ai prezzi alla produzione, attesi per oggi. Questi potrebbero rivelare un accumulo ancora maggiore di pressioni sui prezzi, poiché le aziende potrebbero non aver ancora trasferito completamente i costi più elevati ai consumatori. Questa dinamica sembra convalidare quanto più volte sostenuto dal presidente della Federal Reserve, Jay Powell: una prevista impennata inflazionistica, guidata dai dazi e attesa per l'estate, è una valida ragione per sospendere per ora ulteriori tagli ai tassi di interesse. Gli operatori di mercato hanno ascoltato attentamente queste parole, riducendo le loro aspettative di tagli per il resto dell'anno a 43 punti base, rispetto ai quasi 50 punti base previsti all'inizio della settimana.



Il presidente Donald Trump ha letto i dati in modo diverso, scegliendo di esprimere il suo pensiero sulla piattaforma Truth Social: «Prezzi al consumo BASSI. Abbassate il tasso della Fed, ORA!!!». Ha più volte criticato la Federal Reserve per non aver tagliato i tassi, arrivando persino a chiedere le dimissioni di Powell. Tutto ciò ha alimentato le preoccupazioni che un presidente degli Stati Uniti possa voler esercitare un'influenza eccessiva sulla banca centrale. Il mandato di Powell scade a maggio del prossimo anno, ma detiene un seggio nel Consiglio dei Governatori fino a gennaio 2028. Trump ha dichiarato martedì che il segretario al Tesoro, Scott Bessent, potrebbe essere un candidato per sostituire Powell. Nondimeno, ha aggiunto che, «poiché mi piace il lavoro che sta facendo» attualmente, Bessent potrebbe non diventare un contendente. Nel frattempo, Bessent ha affermato in un'intervista a Bloomberg Surveillance che un «processo formale» per identificare il prossimo presidente della Federal Reserve è già iniziato.



Come se ciò non bastasse a tenere impegnati gli investitori, la stagione delle trimestrali aziendali negli Stati Uniti è appena cominciata. JPMorgan Chase e Citigroup hanno superato le aspettative martedì, ma hanno ricevuto una risposta mista dal mercato. Le borse americane hanno chiuso la giornata di martedì in modo disomogeneo: il Dow Jones Industrial Average è sceso di circa l'1%, l'S&P 500 ha perso quattro decimi di punto percentuale, ma il Nasdaq Composite ha registrato un leggero aumento di quasi due decimi di punto percentuale. Le banche americane come Goldman Sachs, Morgan Stanley e Bank of America rilasceranno i loro guadagni mercoledì. Anche Johnson & Johnson fornirà un'istantanea più chiara su come stanno performando i consumatori. Il calendario societario, al contrario, appare relativamente tranquillo in Europa, dove i future sulle azioni indicano un'apertura mista.



A Londra, il FTSE 100 ha riaperto dopo aver raggiunto un picco storico martedì, per poi chiudere la giornata in calo dello 0,7%, registrando la sua flessione maggiore dai tumulti tariffari successivi al "Giorno della Liberazione" di inizio aprile. L'evento principale sarà costituito dai dati sull'inflazione nel Regno Unito: il consenso tra gli economisti è che l'inflazione complessiva si mantenga stabile al 3,4%. La politica della Banca d'Inghilterra, Catherine Mann, ha affermato martedì che le pressioni inflazionistiche rimangono una sfida significativa, nonostante il recente calo del ritmo di crescita dei salari.