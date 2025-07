L'ombra dell'inflazione sui mercati europei: Milano tiene duro, cosa sta succedendo

Questi movimenti, seppur contenuti, riflettono un'incertezza diffusa che permea il sentiment degli operatori.

A distinguersi sul listino italiano tra le Blue Chip è stata Telecom Italia, che ha brillato con un aumento significativo del 2,10%. Una performance notevole, specialmente se confrontata con il resto del mercato. D'altro canto, la giornata ha visto Stellantis chiudere come il peggiore tra i principali titoli, registrando un calo del 3,53%. È un dato che cattura l'attenzione, suggerendo specifiche dinamiche settoriali o aziendali che la stanno influenzando.





Il prezzo del petrolio ha continuato a scendere, segnando un ribasso dello 0,71% e attestandosi a 66,05 dollari al barile. Questa contrazione è profondamente legata alle abbondanti scorte e all'andamento della produzione industriale negli USA. La situazione energetica globale rimane un fattore cruciale, capace di influenzare direttamente i costi di produzione e i prezzi al consumo in ogni angolo del pianeta.





Sul fronte dei dati macroeconomici, l'inflazione resta sotto i riflettori.



Dal Regno Unito sono giunti i dati dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) di giugno, che si è attestato al 3,6%. Questo valore indica una persistenza delle pressioni sui prezzi, un segnale che le banche centrali non possono ignorare. In Italia, l'ISTAT ha reso noti i dati sull'inflazione armonizzata (IPCA) e sui prezzi al consumo per il mese di giugno. Sono numeri fondamentali per comprendere la reale capacità di spesa delle famiglie italiane e la tenuta generale dei consumi nel nostro Paese.





L'attenzione dei mercati si sposta ora anche oltreoceano. Negli Stati Uniti, l'attesa è alta per la pubblicazione dei dati su Produzione industriale e Prezzi alla Produzione (PPI) di giugno. Questi indicatori avranno un peso notevole, fornendo indizi preziosi sulle future mosse della Federal Reserve in termini di tassi d'interesse. Ogni decisione in merito ha un'eco globale, influenzando il costo del denaro e gli investimenti a livello internazionale.









Nel panorama delle società quotate italiane, la giornata non ha visto assemblee di azionisti o approvazioni di bilanci particolarmente rilevanti. Ciononostante, il fermento nel mondo delle piccole e medie imprese non si ferma. L'Osservatorio ECM Euronext Growth Milan, promosso da IRTop Consulting a Milano, ha offerto una piattaforma per discutere i trend attuali che interessano le PMI quotate. È un momento di riflessione importante per un segmento di mercato vitale per l'economia nazionale.





L'orizzonte si allarga fino all'America Latina, dove le app finanziarie digitali stanno assumendo un ruolo sempre più centrale. Questo fenomeno, in forte espansione, non solo ridefinisce il modo in cui le persone gestiscono il proprio denaro, ma spinge anche le banche tradizionali a investire massicciamente nei servizi online. È una trasformazione che riflette un cambiamento epocale nelle abitudini dei consumatori. Intanto, gli occhi dei mercati globali restano puntati sulle materie prime, in attesa di ulteriori dati chiave, in particolare quelli relativi alle scorte petrolifere dagli USA, che potranno fornire nuove direzioni ai prezzi e agli investimenti in questo settore cruciale.