L'Europa sfida i pronostici: il commercio internazionale svela un balzo del surplus a maggio 2025

Questo valore rappresenta un lieve incremento dello 0,9% rispetto ai 240,6 miliardi di euro registrati nello stesso mese dell'anno precedente. Contemporaneamente, le importazioni si sono attestate a 226,5 miliardi di euro, mostrando una leggera flessione dello 0,6% rispetto ai 227,9 miliardi di euro di maggio 2024. Il miglioramento della bilancia commerciale dell'Eurozona a maggio 2025, rispetto ad aprile 2025, quando il surplus era di 11,1 miliardi di euro, è stato ampiamente guidato da settori chiave. Abbiamo assistito a una ripresa decisa nel comparto dei prodotti chimici e affini, il cui surplus è passato da 22,0 miliardi a 24,3 miliardi di euro. Anche i macchinari e veicoli hanno contribuito positivamente, con un aumento del loro surplus da 12,1 miliardi a 12,9 miliardi di euro. Confrontando i dati con maggio 2024, il surplus della zona euro è cresciuto di 3,5 miliardi di euro. Questo miglioramento è da ricondurre principalmente alla riduzione del deficit per i prodotti energetici, passato da -25,5 miliardi di euro a -21,4 miliardi di euro.



Parallelamente, il settore dei prodotti chimici ha mostrato un incremento del proprio surplus, salendo da 19,5 miliardi a 24,3 miliardi di euro. Nei primi cinque mesi del 2025, da gennaio a maggio, la zona euro ha accumulato un surplus di 86,5 miliardi di euro, superando gli 81,4 miliardi di euro dello stesso periodo nel 2024. Le esportazioni complessive sono salite a 1.248,2 miliardi di euro, con un aumento del 4,6%, mentre le importazioni sono arrivate a 1.161,7 miliardi di euro, crescendo del 4,5%. Anche il commercio all'interno della zona euro ha segnato un aumento dell'1%, raggiungendo i 1.099,6 miliardi di euro nel periodo gennaio-maggio 2025. Il surplus commerciale dell'intera Unione Europea con il resto del mondo ha raggiunto i 13,1 miliardi di euro a maggio 2025, un incremento rispetto agli 8,9 miliardi di euro registrati a maggio 2024. Le esportazioni extra-UE sono ammontate a 216,9 miliardi di euro, mostrando un modesto aumento dello 0,1% su base annua.



Le importazioni, invece, sono scese a 203,8 miliardi di euro, registrando una diminuzione del 2,0%. Il bilancio UE è migliorato anche rispetto ad aprile 2025, quando il surplus era di 8,5 miliardi di euro, principalmente grazie a un aumento del surplus nei prodotti chimici (da 20,2 miliardi a 23,2 miliardi di euro) e una leggera riduzione del deficit nei prodotti energetici (da -27,4 miliardi a -24,8 miliardi di euro). Considerando il confronto annuale con maggio 2024, il surplus dell'Unione Europea è migliorato di 4,2 miliardi di euro. Questo balzo è attribuibile a un deficit energetico più contenuto e a un maggiore surplus nel settore chimico. Con tutto ciò, alcuni settori hanno visto un calo del loro surplus: i macchinari e veicoli sono scesi da 16,8 miliardi a 14,6 miliardi di euro, e altri beni manifatturieri hanno addirittura registrato un deficit di 1,1 miliardi di euro, rispetto a un surplus di 0,8 miliardi di euro un anno prima.



Nel periodo gennaio-maggio 2025, l'Unione Europea ha registrato un surplus complessivo di 72,0 miliardi di euro, un valore quasi in linea con i 72,6 miliardi di euro dello stesso periodo del 2024. Le esportazioni extra-UE sono cresciute del 5,2%, raggiungendo 1.126,7 miliardi di euro, mentre le importazioni sono aumentate del 5,6%, attestandosi a 1.054,7 miliardi di euro. Il commercio intra-UE ha visto un incremento dell'1,2%, arrivando a 1.725,8 miliardi di euro. Analizzando i principali partner commerciali dell'Unione Europea a maggio 2025, emerge un quadro variegato:

- Gli Stati Uniti si confermano il partner principale, con esportazioni UE verso gli USA pari a 46,2 miliardi di euro (+4,4%) e importazioni da 27,8 miliardi di euro (-7,4%), generando un surplus di 18,4 miliardi di euro. - La Cina mostra un deficit significativo per l'UE, con esportazioni di 16,1 miliardi di euro (-11,2%) e importazioni di 43,6 miliardi di euro (+3,4%), portando a un deficit di 27,5 miliardi di euro.



- Il Regno Unito è un partner robusto, con esportazioni di 29,1 miliardi di euro (+2,5%) e importazioni di 12,7 miliardi di euro (-7,1%), generando un surplus di 16,4 miliardi di euro. - La Svizzera ha visto un aumento sia delle esportazioni (17,3 miliardi di euro, +6,8%) che delle importazioni (12,7 miliardi di euro, +11,5%), con un surplus di 4,6 miliardi di euro. - La Turchia presenta esportazioni UE pari a 9,5 miliardi di euro (-4,9%) e importazioni di 8,8 miliardi di euro (+7,4%), portando a un surplus ridotto di 0,7 miliardi di euro. Le stime sulla bilancia commerciale aggiustata stagionalmente mostrano che, a maggio 2025 rispetto ad aprile 2025, le esportazioni aggiustate della zona euro sono diminuite dello 0,5%, mentre le importazioni sono calate dell'1,0%. Il surplus aggiustato stagionalmente si è attestato a 16,2 miliardi di euro, un aumento rispetto ai 15,1 miliardi di euro di aprile.



Per l'Unione Europea, le esportazioni aggiustate stagionalmente sono diminuite dello 0,8%, e le importazioni sono scese dell'1,6%. Il surplus aggiustato stagionalmente è stato di 13,4 miliardi di euro, in crescita rispetto agli 11,9 miliardi di euro di aprile. Nel trimestre marzo-maggio 2025, le esportazioni della zona euro verso i paesi non-Eurozona sono aumentate dell'1,4%, mentre le importazioni sono diminuite dello 0,1%.