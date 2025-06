Tregua nel Medio Oriente spinge le Borse europee, Wall Street in recupero

A Piazza Affari, l'interesse si è concentrato ancora sul comparto bancario. Le operazioni societarie dettano il ritmo. Mediobanca ha chiuso in rialzo dell'1,56%. Il suo consiglio ha rinviato al 25 settembre 2025 l'assemblea degli azionisti per l'approvazione dell'offerta pubblica di scambio (OPS) su Banca Generali, che per contro ha ceduto il 2,76%. Intanto, è partita l'OPS di Bper Banca (+1,90%) su Banca Popolare di Sondrio (+2,12%). Gli investitori seguono gli sviluppi. C'è l'attesa per l'operazione su Banco BPM (+2,00%) che vede coinvolta Unicredit (+3,09%), anche se al momento pesa la sospensione decisa dalla Consob. E poi c'è Banca Monte Paschi Siena che ha guadagnato l'1,36%, con l'istituto senese in attesa di via libera dalle autorità regolatorie per future mosse.

Buona performance anche per Leonardo (+0,69%). La spinta è arrivata dalla firma di una joint venture. L'accordo è con il gruppo turco Baykar Technologies per sviluppare droni.

Sul fronte del lusso e dell'automotive, movimenti significativi. Renault ha lasciato sul terreno l'8,11%. Questo dopo l'annuncio dell'addio del suo leader storico per assumere la guida di un colosso del lusso. Proprio quest'ultimo, Kering, ha brillato, segnando un impressionante +14,6%.

Infine, i riflettori su Ferrari (+0,62%). La casa di Maranello ha celebrato la vittoria. È la terza consecutiva alla 24 Ore di Le Mans. Il presidente di Ferrari, John Elkann, ha commentato il successo: "È una grande vittoria della Ferrari, di tutti quelli che vi lavorano, di tutte le sue anime.



La Ferrari ha vinto lavorando insieme, dimostrando come l'unione porti a risultati straordinari. Le Mans è un momento speciale per chi ama l'automobilismo, e ciò che è stato fatto ha dell'eroico. Negli ultimi tre anni, tre auto diverse e nove piloti hanno dimostrato cosa significhi il gioco di squadra. Ringrazio tutti in Ferrari: vincere tre volte di seguito Le Mans è un traguardo storico che ci rende orgogliosi e onora il nostro fondatore Enzo Ferrari."

Segnali chiaramente positivi sono arrivati dalle principali piazze del Vecchio Continente. Milano ha visto il suo indice principale, il FTSE MIB, chiudere in rialzo dell'1,12%. A seguire, Parigi con il CAC 40 che ha segnato un +0,69%. Il DAX 40 di Francoforte è avanzato dello 0,72%.



Notevole il balzo dell'IBEX 35 a Madrid, in crescita dell'1,43%. Più contenuti i guadagni per l'AEX di Amsterdam (+0,23%) e il FTSE 100 a Londra (+0,32%). Questa spinta positiva è stata accompagnata da un calo dei prezzi del petrolio e da un indebolimento del dollaro.

Intanto, i leader del G7 sono riuniti in Canada per un summit che si protrarrà fino a martedì. Le discussioni vertono su temi di grande rilevanza internazionale: i conflitti in Ucraina e a Gaza, la lotta al cambiamento climatico, ma anche le persistenti tensioni in ambito commerciale tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Questo incontro avviene in un momento delicato, con i mercati che cercano segnali di stabilità politica ed economica globale.



Anche a Wall Street, la seduta si è colorata di verde, recuperando parte delle perdite recenti. Un fattore chiave è stato il calo dei prezzi del petrolio, che si sono ritirati dai picchi raggiunti con l'escalation mediorientale. Ma la prudenza non è svanita: il rischio geopolitico globale resta una preoccupazione per gli operatori. L'attesa è focalizzata sulla prossima decisione della Federal Reserve. La sensazione diffusa è che la banca centrale americana manterrà fermi i tassi d'interesse sul livello attuale, tra il 4,25% e il 4,50%, nonostante alcune pressioni per un taglio. La settimana precedente aveva visto gli indici americani chiudere in territorio negativo: il Dow Jones Industrial Average aveva ceduto l'1,3%, l'S&P 500 lo 0,4% e il Nasdaq Composite lo 0,6%.



Uno sguardo all'Asia rivela segnali economici misti dalla Cina. Le frizioni commerciali con gli Stati Uniti continuano a incidere sulla crescita complessiva. La produzione industriale, a maggio, ha rallentato il passo, fermandosi a un incremento del 5,8% su base annua. Però, i consumi interni hanno riservato una sorpresa positiva. Le vendite al dettaglio, nello stesso mese, sono aumentate del 6,4% anno su anno. Questo dato ha superato nettamente le attese, segnando il ritmo di crescita più rapido da dicembre 2023.

L'attenzione dei mercati si sposta ora sulle decisioni delle principali banche centrali. Un calendario denso di appuntamenti. Martedì sarà il turno della Banca del Giappone. Mercoledì la Federal Reserve degli Stati Uniti comunicherà la sua decisione sui tassi.



Giovedì, la Bank of England. Sono attese anche le comunicazioni della Banca Centrale Svizzera e della Banca Centrale Cinese.