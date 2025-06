Sciopero treni: orari garantiti e l'impatto

È fondamentale verificare la lista dei treni confermati, disponibile sul portale di Trenord. In quelle ore, viaggeranno i convogli con partenza prevista dopo le 6 e arrivo entro le 9. La sera, sarà la volta di quelli che partono dopo le 18 e arrivano non oltre le 21. I treni il cui orario di arrivo è fissato dopo le 21 non rientrano tra quelli garantiti.

Per le corse dirette agli aeroporti che verranno cancellate, saranno attivati servizi di bus sostitutivi. Si tratta di collegamenti senza fermate intermedie. Copriranno le tratte da Milano Cadorna a Malpensa Aeroporto e da Stabio a Malpensa Aeroporto. Il punto di partenza a Milano Cadorna è fissato in via Paleocapa, 1.

Per restare informati sulla situazione in tempo reale, è consigliabile consultare le pagine dedicate a ogni linea sull'app e sul sito ufficiale di Trenord.

Prestando attenzione agli annunci sonori e ai monitor presenti nelle stazioni si possono ottenere aggiornamenti fondamentali.