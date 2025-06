Mercato del lavoro: il tasso di posti vacanti scende nell'Euro area e nell'UE

Anche nell'Unione Europea nel suo complesso, la situazione riflette un trend simile. Il tasso di posti vacanti nell'UE è sceso al 2,2% nel primo trimestre 2025. Questo valore è inferiore al 2,3% del quarto trimestre 2024 e significativamente più basso del 2,6% rilevato nel primo trimestre 2024.

Analizzando la situazione per grandi settori, nell'Euro area il tasso di posti vacanti si è attestato al 2,1% nel comparto dell'industria e costruzioni. Nel vasto settore dei servizi, invece, la percentuale è stata più alta, raggiungendo il 2,7%. Parallelamente, nell'intera UE, l'industria e costruzioni ha registrato un tasso dell'1,9%, mentre i servizi si sono fermati al 2,5%.

Il panorama tra i vari Stati membri dell'Unione Europea presenta differenze marcate.

Tra i paesi per i quali sono disponibili dati comparabili, le quote più elevate di posti di lavoro non coperti nel primo trimestre 2025 si sono osservate nei Paesi Bassi, con un significativo 4,2%, seguiti a stretto giro dal Belgio al 4,1% e dall'Austria al 3,6%.

Sul fronte opposto, i tassi più bassi sono stati rilevati in Romania, con appena lo 0,6%, e in Polonia, allo 0,8%. Poco sopra si posizionano Bulgaria e Spagna, entrambe con lo 0,9%.

Confrontando il dato con lo stesso trimestre dell'anno precedente, si nota che il tasso di posti vacanti è aumentato in 5 Stati membri, è rimasto stabile in 2 ed è diminuito in ben 20. Gli incrementi maggiori sono stati osservati in Lituania (+0,2 punti percentuali), seguita da Bulgaria, Danimarca, Irlanda e Portogallo (tutte con +0,1 punti percentuali).

Ciononostante, escludendo la Cechia (influenzata da una rottura metodologica nei dati), le riduzioni più significative si sono registrate in Grecia e Austria (entrambe -0,9 punti percentuali), seguite da Germania e Svezia (entrambe -0,8 punti percentuali).

Un'analisi più approfondita per specifiche attività economiche rivela dove la domanda di lavoro non soddisfatta è ancora più elevata. I dati di Eurostat mostrano le percentuali più alte in diversi settori chiave per l'economia. Di seguito le prime cinque attività con i tassi di posti vacanti più alti nell'Euro area e nell'UE, focalizzandosi sull'economia non finanziaria per la quale i dati sono disponibili per tutti i paesi UE:

- Sezione N: Attività dei servizi di supporto alle imprese e altri servizi di supporto (che include le agenzie di lavoro temporaneo): 3,9% nell'Euro area, 3,7% nell'UE;

- Sezione I: Attività dei servizi di alloggio e ristorazione: 3,4% nell'Euro area, 3,3% nell'UE;

- Sezione M: Attività professionali, scientifiche e tecniche: 3,3% nell'Euro area, 3,1% nell'UE;

- Sezione F: Costruzioni: 3,1% nell'Euro area, 2,8% nell'UE;

- Sezione J: Servizi di informazione e comunicazione: 2,7% nell'Euro area, 2,5% nell'UE.



Questo dettaglio per settori evidenzia come, nonostante il calo generale, alcuni ambiti continuino a mostrare una carenza di personale più pronunciata rispetto ad altri.